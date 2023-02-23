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Dünya

İsrail, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim biriminde bin yeni konutun inşasını onayladı

İsrail medyası, İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki yasa dışı yerleşim biriminde bin yeni konutun inşasına onay verdiğini duyurdu.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Ali Semerci   | 23.02.2023
İsrail, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim biriminde bin yeni konutun inşasını onayladı

Kudüs

Yahudi yerleşimcilere bağlı Kanal 7 televizyonunun haberinde, İsrail Planlama ve İnşaat Yüksek Konseyi'nin, Batı Şeria'nın güneyindeki "Gush Etzion" yasa dışı yerleşim biriminde bin yeni konutun inşasını onayladığı belirtildi.

Haberde konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, İsrail yönetiminden de konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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