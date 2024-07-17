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Dünya

İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 441 dönüm araziye el koydu

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 441 dönümlük araziye el koyduğu belirtildi.

Awad Rjoob, Ömer Erdem  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 441 dönüm araziye el koydu

Ramallah

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan açıklamada, "İsrail ordusu, Ramallah’ın batısındaki Şibtin, Deyr Ammar ve Deyr Kaddis köylerinde 441 dönüm araziye el koydu." ifadesine yer verildi.

İsrail'in Filistinlilerin topraklarını gasbetme kararının, "İsraillilerin Batı Şeria’da gasbettiği “Filistin topraklarından Nili ve Naali’yi çevreleyen tüm topraklar üzerindeki kontrolü sağlamlaştırmak amacıyla alındığı" kaydedildi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında yerleşimin yasadışı olduğunu açıklayan ve onlarca yıldır bunun durdurulması çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler, bunun anlaşmazlığı iki devletli çözüm ilkesine uygun olarak çözme şansını baltaladığı konusunda uyarıyor.

Batı Şeria’da 4 Filistinli gözaltına alındı

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre İsrail ordusu, dün gece Batı Şeria’daki Cenin kentinde Yaban, Arraba, Fekkua ve Celbun kasabalarına baskınlar düzenledi.

İsrail ordusu, Tulkerim’in doğusundaki Ramin kasabasını kuşatıp tüm girişleri kapatarak bu bölgeyi askeri kışlaya dönüştürdü.

İsrail askerleri, baskın düzenleyip zorla dışarı çıkarttığı ev sahiplerini sorguladı ve ev ve iş yerlerindeki kameralara el koydu.

WAFA, Beytullahim’in güneydoğusundaki El Minye köyünde 1 ve Eriha Şehri’ndeki askeri kontrol noktasında da 3 Filistinlinin gözaltına alındığını kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu yerleşimler yasa dışı sayılıyor.


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