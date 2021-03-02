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Dünya

İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yıktı, 12 Filistinli sokakta kaldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde 2 Filistinli aileye ait 3 evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Mustafa Deveci   | 02.03.2021
İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yıktı, 12 Filistinli sokakta kaldı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin El Halil kenti yakınlarındaki Mesafer Yatta bölgesinde Filistinlilere ait 3 evi yıktığını belirtti.

Yıkıma gerekçe olarak söz konusu evlerin inşa edildiği alanın "C bölgesi" olarak değerlendirdiği, evlerin "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıldığı ifade edildi.

Yıkım nedeniyle iki aileden 12 Filistinlinin sokak ortasında kaldığı dile getirildi.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 500'ü aşkın ev ve iş yerini yıktı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

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