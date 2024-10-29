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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail basınına göre Tel Aviv, 11 ila 14 arasında esire karşılık Gazze'de 1 aylık ateşkes önerdi

İsrail'in Hamas'ın elindeki 11 ila 14 arasındaki esiri serbest bırakması karşılığında saldırı altındaki Gazze Şeridi'nde 1 aylık geçici ateşkes önerisinde bulunduğu ileri sürüldü.

Mustafa Deveci  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
İsrail basınına göre Tel Aviv, 11 ila 14 arasında esire karşılık Gazze'de 1 aylık ateşkes önerdi

Ankara

Yediot Aharonot gazetesinde yer alan habere göre, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea, esir takası ve Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılması için gittiği Katar'ın başkenti Doha'da taraflara mutabakat önerisinde bulundu.

Barnea'nın önerisi, Hamas'ın 11 ila 14 arasında İsrailli esiri serbest bırakması buna karşılık Gazze'de 1 aylık geçici ateşkesi içeriyor.

Ayrıca İsrail hapishanelerindeki bazı Filistinli esirlerinden de serbest bırakılmasını öneriyor.

Basında yer alan Barnea'nın önerisinin detaylarının doğru olup olmadığına ilişkin İsrail makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

Hamas daha önce yaptığı açıklamada, esir takası için kalıcı ateşkes ve İsrail ordusunun Gazze'deki işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koşmuştu.

Mossad Direktörü, Doha'da 27-28 Ekim'de esir takası müzakerelerine yeniden başlaması için yapılan görüşmelere katılmıştı.

Hamas'ın elinde 101 İsrailli esirin bulunduğu belirtiliyor.

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