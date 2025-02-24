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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail basınına göre Netanyahu'nun hedefi tüm İsrailli esirlerin tek aşamada serbest bırakılması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin tek aşamada serbest bırakılmasını hedeflediği belirtildi.

Faruk Hanedar  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
İsrail basınına göre Netanyahu'nun hedefi tüm İsrailli esirlerin tek aşamada serbest bırakılması

Kudüs

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Tel Aviv yönetimi, "Hamas'ın kesinlikle kabul etmeye yanaşmayacağı" türden taleplerde bulunacak.

Hamas'ın bu talepleri kabul etmemesi durumunda da İsrail, Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılarını yeniden başlatmayı planlıyor.

"Hamas'ın bunu kabul etmesi mümkün değil"

Haaretz gazetesinde yayımlanan bir analizde, "Netanyahu tüm esirlerin tek bir aşamada serbest kalmasını hedefliyor, ancak Hamas'ın bunu kabul etmesi mümkün değil." ifadesi kullanıldı.

Hamas'ın önemli Filistinli esirlerin bırakılmasını sağlamadan elindeki İsrail askeri esirleri teslim etmek istemediği kaydedilen analizde, "aslında Netanyahu'ya göre anlaşmanın ikinci aşamasının söz konusu olmadığı" aktarıldı.

Analize göre, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi ve "imzalanmış olsa bile İsrail'in Biden yönetiminin üç aşamalı planına bağlı olmadığı" mesajını verdi.

İsrailli Bakan Dermer, Witkoff'a Netanyahu'nun kalan tüm İsrailli esirlerin tek aşamada serbest bırakılması ve karşılığında Hamas'ın istediği Filistinli esirleri alması planını sundu.

Hamas'ın söz konusu teklifi kabul etmemesi halinde İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik "kalan her şeyi yıkmayı amaçlayan" yoğun saldırıları yeniden başlatmayı planlıyor ve Netanyahu, bunun için yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in 6 Mart'ta göreve başlamasını bekliyor.

İsrail, 4 esirin törensiz bir şekilde teslim edilmesini istiyor

Yedioth Ahronoth gazetesinin İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberine göre ise İsrailli yetkililer, arabuluculara anlaşmanın birinci aşamasında teslim edilmesi beklenen 4 İsrailli esirin cesedinin törensiz bir şekilde teslim edilmesi halinde Filistinli esirleri serbest bırakmaya hazır olduğunu bildirdi.

İsrail'in tüm esirlerin serbest bırakılmasını istediğini belirten kaynak, anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerinde Hamas'ın silah bırakması, Gazze'nin silahsızlandırılması ve "1982 Beyrut modeli" benzeri Hamas ve İslami Cihad liderlerinin sürgüne gönderilmesini talep edeceğini belirtti.

İsrailli kaynak, Hamas'ın bu talepleri reddetmesi halinde ise İsrail'in ABD yönetiminden alınan yeni mühimmatlarla Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılara yeniden başlayacağını ifade etti.

Diğer bir seçenekte ise İsrail, birinci aşamanın daha fazla hayatta kalan İsrailli esirin serbest kalmasını sağlayacak şekilde uzatılmasını talep edecek ve buna karşılık Hamas ile Gazze'ye insani yardım girişi ve yeni esir değişimi için masaya oturacak.

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