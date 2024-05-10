Dolar
32.21
Euro
34.69
Altın
2,363.26
ETH/USDT
2,909.60
BTC/USDT
60,811.00
BIST 100
10,218.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BM Genel Kurulu'nda Filistin'in BM üyeliğinin tekrar ele alınması talep edilen karar tasarısı görüşülüyor. BM Genel Kurulu'nda Filistin'in BM üyeliğinin tekrar ele alınması talep edilen karar tasarısı görüşülüyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail basını: Güvenlik Kabinesi, Refah'taki kara saldırılarının genişletilmesini onayladı

İsrail Güvenlik Kabinesi’nin, Gazze’nin güneyinde saldırılardan kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı Refah kentindeki kara saldırılarının “alanının genişletilmesine” ilişkin kararı onayladığı belirtildi.

Bekir Aydoğan  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
İsrail basını: Güvenlik Kabinesi, Refah'taki kara saldırılarının genişletilmesini onayladı

İstanbul

İsrail'in "Walla" internet sitesinde yer alan ve konuya ilişkin bilgi sahibi 3 kaynağa dayandırılan habere göre, İsrail Güvenlik Kabinesi dün gece Refah’taki kara saldırılarını genişletme kararı aldı.

Haberde kaynaklardan birinin, Refah’daki saldırıları genişletme kararının, ABD Başkanı Joe Biden’ın “kırmızı çizgisinin aşılması” olarak yorumlanabilecek eylemleri içerdiği değerlendirmesine yer verildi.

Haberde ayrıca, Güvenlik Kabinesi'nin Hamas ile esir takası görüşmelerine dair “çabalara devam edilmesi” konusunda talimat verdiği ancak İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve aşırı sağcı fikirleriyle bilinen Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in bu karara karşı oy kullandığı belirtildi.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış, Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandığı tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'daki selde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi
Van'da çığın şarampole sürüklediği minibüs günler sonra kar altından çıkarıldı
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
Ebrar Sitesi B Blok soruşturmasına ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı
Üniversitelerde Filistin'e destek eylemleri sürüyor

Benzer haberler

Filistinli gruplardan Refah kentinin soykırımdan kurtarılması için "büyük intifada" çağrısı

Filistinli gruplardan Refah kentinin soykırımdan kurtarılması için "büyük intifada" çağrısı

ABD'li eski üst düzey yetkililer İsrail'e silah sevkiyatının yasal sınırı aştığını söyledi

İsrail basını: Güvenlik Kabinesi, Refah'taki kara saldırılarının genişletilmesini onayladı

Cenevre Üniversitesindeki Filistin'e destek eyleminde İsrail yanlılarından provokasyon

Cenevre Üniversitesindeki Filistin'e destek eyleminde İsrail yanlılarından provokasyon
UNRWA: İsrail'in Refah'a saldırıları felaket olan durumu daha da kötüleştiriyor

UNRWA: İsrail'in Refah'a saldırıları felaket olan durumu daha da kötüleştiriyor
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için Ankara'da gıyabi cenaze namazı kılındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet