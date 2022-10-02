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Dünya

İsrail Başbakanı'ndan 'Türkiye'ye büyükelçi atanması önemli adım' açıklaması

İsrail Başbakanı Yair Lapid, ülkesinin Ankara'ya Büyükelçi atamasının "Türkiye ile ilişkileri iyileştirmede önemli bir adım olduğunu" söyledi.

Enes Canlı   | 02.10.2022
İsrail Başbakanı'ndan 'Türkiye'ye büyükelçi atanması önemli adım' açıklaması

Kudüs

Lapid, İsrail hükümetinin haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye ile ilişkilere değindi.

Aralarında İsrail'in Ankara Büyükelçisi Idit Lilian'ın da yer aldığı bazı atamaların bugün hükümete sunulacağını belirten Lapid, "Bu son bir yıldır üzerinde çalıştığımız Türkiye ile ilişkileri iyileştirmede önemli bir adım. Geçen hafta Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile New York'ta buluştum. Ekiplerimize, ekonomik, diplomatik ve turizm ilişkilerini geliştirmek için talimat verdik." diye konuştu.

Türkiye ile İsrail, 17 Ağustos'ta diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasının kararlaştırıldığını ve karşılıklı büyükelçi atanacağını açıklamıştı.

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