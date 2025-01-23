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Dünya

İsrail Başbakanı, Trump'tan ordunun Lübnan'ın güneyindeki 5 noktada kalmasını talep etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'tan, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki 5 noktada kalması talebinde bulundu.

Faruk Hanedar  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
İsrail Başbakanı, Trump'tan ordunun Lübnan'ın güneyindeki 5 noktada kalmasını talep etti

Kudüs

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, talebini İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer aracılığıyla iletti.

İsrail ordusunun kalması istenen noktaların, İsrail'in kuzeyi ile Lübnan'ın güneyi arasında tampon bölge oluşturan 5 stratejik askeri alan olduğunu kaydeden İsrailli yetkililer, Lübnan ordusunun bu bölgelerde henüz konuşlanmamış olmasını gerekçe gösterdi.

Haberde, İsrail ordusundaki çok sayıda yetkilinin Lübnan'da kalmaları gerektiğine inandığı, bunun ise ABD Başkanı Trump'ın onayına bağlı olduğu aktarıldı.

İsrailli general, ordunun Lübnan'dan öngörülen sürede çekilmeyeceğini öne sürmüştü

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Dışişleri ve Güvenlik Komitesi üyeleri, kısa bir süre önce İsrail ordusunun kuzey bölgesi komutanı Uri Gordin'den, Lübnan sınırında yaşananlara ilişkin bir güvenlik değerlendirmesi almıştı.

Gordin, İsrail ordusunun Lübnan'dan ateşkes anlaşmasında öngörülen sürede çekilmeyeceğini öne sürmüştü.

İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'dan çekilmesi öngörülüyordu

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde (26 Ocak) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürüyor.

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