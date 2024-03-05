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Dünya

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "grip bahanesiyle" hükümet toplantılarına katılmadığı iddia edildi

İsrail'de savaş kabinesi üyeleri ile Başbakan Binyamin Netanyahu arasında gerginlik yaşandığına dair haberlerin ardından Netanyahu'nun grip numarası yaparak hükümet toplantılarına katılmadığı iddia edildi.

Ahmet Dursun  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "grip bahanesiyle" hükümet toplantılarına katılmadığı iddia edildi

Ankara

İsrail Başbakanlığı, kamuoyunda yayılan söz konusu iddialar üzerine açıklama yayımladı.

Açıklamada, Netanyahu ile Başbakanlık ofisi çalışanlarının birçoğunun mevsimsel gribe yakalandığı belirtilerek Netanyahu'nun grip bahanesiyle toplantılara katılmadığına dair iddiaların doğru olmadığı ifade edildi.

Netanyahu'nun hükümetle ilgili görevlerini yerine getirmeye ve Filistinlilere karşı savaşı yönetmeye devam ettiği ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Öte yandan ülke medyasına yansıyan haberlere göre, "grip nedeniyle işe gitmeyen" Netanyahu'nun Kudüs'teki evine çorba götüren İsrailli esirlerin aileleri, 150 gündür Hamas'ın elinde tutulan esirlerin getirilmesi için acil anlaşma yapılması talebiyle gösteri düzenledi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun grip nedeniyle 3 Mart'taki haftalık kabine toplantısına katılmayacağı bildirilmişti. Daha sonra sosyal medyada, Netanyahu'nun ramazan ayı boyunca Tapınak Tepesi'ne (Mescid-i Aksa) yönelik "güvenlik planlarına" ilişkin hükümet içindeki tartışmalardan kaçmaya çalıştığına dair iddialar ortaya atılmıştı.

Ülke medyasında özellikle bazı savaş kabinesi üyeleri ile Netanyahu arasında Gazze'ye saldırılarla ilgili sürecin yönetimi konusunda tartışmalar yaşandığına dair haberler yer alıyor.

İsrail istihbaratının Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanmasının güvenlik sorunlarına yol açacağı uyarılarına rağmen Netanyahu'nun kısıtlamaların uygulanması yönünde talimat verdiği bildirilmişti.

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