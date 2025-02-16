Dolar
36.24
Euro
38.01
Altın
2,883.28
ETH/USDT
2,677.60
BTC/USDT
96,972.00
BIST 100
9,877.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump yönetimiyle tarihi bir fırsat yakaladıklarını söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle tarihi bir fırsat yakaladıklarını bildirdi.

Faruk Hanedar  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump yönetimiyle tarihi bir fırsat yakaladıklarını söyledi

Kudüs

Kabine toplantısında konuşan Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İsrail ziyaretini hatırlatarak, yeni ABD yönetimiyle ilişkilerinin eski yönetime nazaran çok daha iyi olduğunu söyledi.

Netanyahu, ABD-İsrail işbirliğinin önemine ve yakaladıkları "tarihi fırsata" işaret ederek, "İsrail'in kuruluşundan bu yana içinde bulunmadığı bir durum. Böyle bir fırsat yoktu, böyle bir ortaklık yoktu ve hem tehditleri ortadan kaldıracak hem de gerçekten hayal etmediğimiz fırsatları getirecek bir potansiyel yoktu." ifadelerini kullandı.

"Esirlerin serbest bırakılması, Hamas'ın ortadan kaldırılması ve Gazze'nin İsrail'e bir daha tehdit olmaması için" ABD ile tam koordinasyona sahip olduklarını kaydeden Netanyahu, "İsrail'in ve halkının geleceği, tüm büyük vaatleri gerçekleştirebilmek için ABD ile işbirliği içinde çalışıyoruz." dedi.

Netanyahu, ABD ile ortak bir stratejiye sahip olduklarını, ABD Başkanı Trump'ın Gazze konusundaki fikirlerinin kendisi için sürpriz olmadığını ve bunu daha önce de kendisiyle konuştuklarını öne sürdü.

İsrail Başbakanı, konuya ilişkin tüm detayları anlatamayacağını ifade etti.

Trump'ın sözlerine gönderme yapan Netanyahu, esirlerin tamamının serbest bırakılmaması durumunda "cehennemin kapılarının ne zaman ve nasıl açılacağı" konusunda da ABD ile ortak bir stratejiyle hareket ettiklerini savundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığından sağlık çalışanlarına yönelik açıklamalarda "hassasiyet" çağrısı
DMM "THK'ye atanan kayyumlar 2 bin kişiyi işe aldı" iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan The Economist'e tepki
AFAD Başkanı Pehlivan Hatay: Deprem bölgesinde iyileştirme süreci kapsamında ihalesi yapılmayan yapı kalmadı
Bakan Kurum, CHP Genel Başkanı Özel'in kendisine yönelik iddialarını yalanladı

Benzer haberler

İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump yönetimiyle tarihi bir fırsat yakaladıklarını söyledi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump yönetimiyle tarihi bir fırsat yakaladıklarını söyledi

Rusya: ABD ile artık savaşı değil barışı konuşacağız

İsrail'in istasyonlarını tahrip ettiği Gazze'deki hastanelerde oksijen sıkıntısı yaşanıyor

İsrail ve ABD, "İran'ın nükleer silahını engellemek için" birlikte hareket edecek

İsrail ve ABD, "İran'ın nükleer silahını engellemek için" birlikte hareket edecek
İsrail basınından, cezaevi idaresinin Filistinli esirlerin fotoğraflarını yayınlamasına eleştiri

İsrail basınından, cezaevi idaresinin Filistinli esirlerin fotoğraflarını yayınlamasına eleştiri
Gazze hükümeti: Gazze Şeridi'ne konteyner evler ile ağır iş makinaları ulaşmadı

Gazze hükümeti: Gazze Şeridi'ne konteyner evler ile ağır iş makinaları ulaşmadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet