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Dünya

İsrail Başbakanı Bennett ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi 'Gazze'deki son gelişmeleri' görüştü

İsrail Başbakanı Naftali Bennet ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan son gelişmeleri görüştü ve iki lider "yakın zamanda" bir araya gelme kararı aldı.

Mustafa Deveci   | 28.06.2021
İsrail Başbakanı Bennett ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi 'Gazze'deki son gelişmeleri' görüştü

Kudüs

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bennett ile Sisi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bennett, 21 Mayıs'ta Filistinli guruplar ile İsrail arasında varılan ateşkes ve Hamas'ın elindeki İsraillilerin serbest bırakılması için yapılan dolaylı esir takası görüşmelerinde Mısır'ın ara buluculuğu için Sisi'ye teşekkür etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de 13 Haziran'da İsrail'in yeni başbakanı olması dolayısıyla Bennett'ı tebrik etti.

Sisi ayrıca, Hamas ile İsrail arasında 21 Mayıs'ta varılan ateşkesin güçlendirilmesi ve Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Görüşmede Bennett ve Sisi'nin "kısa süre içinde" bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.


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