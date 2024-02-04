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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail bankası, abluka altındaki Gazze’de Filistinlilere yardım eden UNRWA'nın hesabını bloke etti

İsrail’de bir bankanın, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) hesabını, Gazze Şeridi’nde "terör gruplarına fon aktarıldığı" iddiasıyla bloke ettiği belirtildi.

Bekir Aydoğan  | 04.02.2024 - Güncelleme : 04.02.2024
İsrail bankası, abluka altındaki Gazze’de Filistinlilere yardım eden UNRWA'nın hesabını bloke etti

İstanbul

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, "Luemi" isimli İsrail bankasının, Gazze’deki "terör gruplarına fon aktardığına dair somut şüpheler bulunduğu" iddiasıyla UNRWA’nın hesabını bloke ettiğini bildirdiği kaydedildi.

Haberde, bankanın, UNRWA’nın hesabındaki olağan dışı işlem konusunda bilgi aldığı ve kuruma bu konuda uyarılar gönderdiği de ileri sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugünkü kabine toplantısında yaptığı açıklamada, UNRWA’yı da hedef alarak kurumun yerine başka yapıların getirilmesi sürecini başlatmanın zamanı geldiğini öne sürmüştü.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA’ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.

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