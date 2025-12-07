Dolar
42.54
Euro
49.57
Altın
4,196.45
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sarıyer Uskumruköy’de kuvvetli yağış nedeniyle yolun çökmesi sonucu kamyonet dereye düştü.
logo
Dünya

İsrail, ateşkese rağmen Han Yunus ve Gazze’nin doğusunda yıkımlarını yoğunlaştırdı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde varılan ateşkese rağmen ihlallerini sürdürerek, özellikle Han Yunus’un doğusunda çok sayıda binayı patlayıcılarla yıktı ve bölgeye yoğun topçu ateşi açtı.

Mehmet Nuri Uçar  | 07.12.2025 - Güncelleme : 07.12.2025
İsrail, ateşkese rağmen Han Yunus ve Gazze’nin doğusunda yıkımlarını yoğunlaştırdı Fotoğraf: Arşiv

İstanbul

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail ordusuna ait zırhlı araçlar, Han Yunus’un doğusunda yer alan mahallelerde patlayıcılarla gerçekleştirilen yıkım saldırılarını artırırken, aynı anda bölge çevresine yoğun ateş açtı.

Gazze'nin doğu kesimlerinde konuşlu İsrail askerleri de Tuffah ve Şucaiyye mahallelerinde aydınlatma fişekleri atarak, ardından çok sayıda top mermisiyle bölgeyi hedef aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail savaş uçakları, dün ve önceki gün Gazze Şeridi’nin doğu bölgelerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırarak, Gazze kenti, Refah ve Megazi Mülteci Kampı’nda art arda bombardımanlar gerçekleştirmişti.

İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılar, yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının yeni ihlalleri arasında yer aldı.

İsrail, Hamas’la 10 Ekim'de imzaladığı ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Gazze’deki resmi kaynaklara göre, 4 Aralık'a kadar yüzlerce ihlal kaydedildi ve bu ihlallerde 367 Filistinli öldürüldü.

İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı ve iki yıl süren Gazze’ye yönelik soykırım niteliğindeki saldırıları, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 70 binden fazla Filistinlinin ölümüne, 171 binden fazlasının da yaralanmasına neden olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri: İran’la yapıcı ilişkiler geliştirmek istiyoruz
Macaristan Başbakanı Orban yarın Türkiye'ye gelecek
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Taylan hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi
Türkiye-Macaristan Ortak İstişare Mekanizması'nın Birinci Toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak
Sarıyer'de yolun çökmesi sonucu pikap ile kamyonet dereye düştü

Benzer haberler

Mısır: Mısır da herhangi bir yabancı ülke de Gazze’yi yönetmeyecek

Mısır: Mısır da herhangi bir yabancı ülke de Gazze’yi yönetmeyecek

Trump'ın oğlu Ukrayna'nın Amerikan halkı için öncelik olmadığını savundu

İsrail, ateşkese rağmen Han Yunus ve Gazze’nin doğusunda yıkımlarını yoğunlaştırdı

Fas'ta binlerce kişi, "siz ümmetin onurusunuz" sloganıyla Gazze'ye destek için yürüdü

Fas'ta binlerce kişi, "siz ümmetin onurusunuz" sloganıyla Gazze'ye destek için yürüdü
Katar ve Mısır dışişleri bakanları, Doha Forumu kapsamında Gazze'yi görüştü

Katar ve Mısır dışişleri bakanları, Doha Forumu kapsamında Gazze'yi görüştü
İsveç'te İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırıları protesto edildi

İsveç'te İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırıları protesto edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet