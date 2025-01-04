Dolar
35.36
Euro
36.49
Altın
2,639.84
ETH/USDT
3,636.90
BTC/USDT
97,849.00
BIST 100
10,075.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Usta sanatçı Ferdi Tayfur için cenaze töreni düzenlendi
logo
Dünya

İsrail ateşkes uyarınca 60 gün olan Lübnan'ın güneyinden çekilme süresini uzatmak istiyor

İsrail'in, ateşkes uyarınca 60 gün olan Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilme süresini 90 güne uzatma niyetinde olduğu belirtildi.

Muhammed Emin Canik  | 04.01.2025 - Güncelleme : 04.01.2025
İsrail ateşkes uyarınca 60 gün olan Lübnan'ın güneyinden çekilme süresini uzatmak istiyor

Beyrut

Lübnan'ın El-Ahbar gazetesinde, Ateşkesi Denetleme Komitesi Başkanı ABD'li Tümgeneral Jasper Jeffers'ın, Lübnanlı yetkililere, Lübnan ordusunun patlamamış savaş mühimmatlarını yavaş temizlediğini, bu sebeple "İsrail'in Hizbullah'ın tesislerini kontrol etme yönündeki kara operasyonu hedeflerini uygulamaya zaman ayırması gerektiğini" söylediği belirtildi.

ABD'li Tümgeneral Jeffers'ın, Lübnan'ın güneybatısındaki bazı beldelere Lübnan ordusunun hazır olmasına rağmen konuşlanmasını engellediği ifade edildi.

Jeffers'ın, İsrail'in Hizbullah'ın saldırı kapasitesini ortadan kaldırma hedefini garanti altına almak için 60 günlük çekilme süresini 90 güne uzatma niyetinde olduğuna, hatta çekilme sürecinin Nisan ayına kadar sarkabileceğine işaret ettiğine dikkati çekildi.

Lübnan ordusu ve bazı Lübnanlı yetkililerin durumdan rahatsız olduğu ve 6 Ocak'ta yapılacak Jeffers, Fransa ve UNIFIL'in de katılacağı koordinasyon toplantısının ertelendiği öne sürüldü.

Lübnan ordusunun, 6 Ocak'ta, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in de katılma ihtimali bulunan Ateşkesi Denetleme Komisyonu toplantısı öncesi iyi niyet gösterilmesi talebinde bulunarak, İsrail ordusunun Nakura'da çekilmesi talebini yinelediği belirtildi.

İsrail'in Lübnan'dan çekilmeyeceğini ABD'ye iletmesi bekleniyor

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde İsrail'in, "Lübnan ordusunun anlaşma şartlarını yerine getirmemesi ve Hizbullah'ın bölgede yeniden güçlenmeye çalışması" sebebiyle ateşkes anlaşmasında öngörülen ve Ocak ayının sonunda biten 60 günlük sürenin ardından Lübnan'dan çekilmeyeceği mesajını ABD'ye iletmesinin beklendiği aktarıldı.

İsrail'in, Ateşkesi Denetleme Komitesi aracılığıyla yaptığı bilgilendirme üzerine Lübnan ordusunun Hizbullah hedeflerine saldırmadığı ve Lübnan'ın güneyindeki beldelere konuşlanmasının "çok yavaş" sürdürdüğü ifade edildi.

Haberde, "İsrail'in ayrıca ABD'ye, sınıra yakın Lübnan köylerinde yaşayanların evlerine dönmelerine izin vermeyeceği mesajını iletmesi bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer aldı.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

Ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun'dan Suriye'ye 600 çuval un gönderildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş "Sarıkamış Ekspresi"ni karşıladı
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Kilis ve Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu
Marmara Denizi'ne kıyısı olan belediyelere müsilaj uyarısı
Meteorolojiden Akdeniz'in doğusunda fırtına uyarısı

Benzer haberler

İsrail ateşkes uyarınca 60 gün olan Lübnan'ın güneyinden çekilme süresini uzatmak istiyor

İsrail ateşkes uyarınca 60 gün olan Lübnan'ın güneyinden çekilme süresini uzatmak istiyor

İsrail saldırısında yaşamını yitiren gazeteci Eric Şahin son yolculuğuna uğurlandı

İsrail, Gazze Şeridi'nde son iki haftada 490 Filistinli öldürdü

İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını 38. gününde 12 kez ihlal etti

İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasını 38. gününde 12 kez ihlal etti
Hamas, Katar’da İsrail ile ateşkes için dolaylı müzakerelerin yeniden başladığını duyurdu

Hamas, Katar’da İsrail ile ateşkes için dolaylı müzakerelerin yeniden başladığını duyurdu
Gazze'deki Endonezya Hastanesi'ndeki hasta ve yaralılar İsrail ablukasında hayatta kalma mücadelesi veriyor

Gazze'deki Endonezya Hastanesi'ndeki hasta ve yaralılar İsrail ablukasında hayatta kalma mücadelesi veriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet