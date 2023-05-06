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Dünya

İsrail askerlerinin öldürdüğü 5 Filistinli toprağa verildi

İsrail ordusunun bu sabah Tulkerem'de bir mülteci kampına düzenlediği baskında öldürülen 2 Filistinli ile mart ayında Nablus'ta öldürülen ancak naaşları dün teslim alınabilen 3 Filistinli için cenaze törenleri düzenlendi.

Awad Rjoob, Safiye Karabacak  | 06.05.2023 - Güncelleme : 06.05.2023
İsrail askerlerinin öldürdüğü 5 Filistinli toprağa verildi Fotoğraf: Nedal Eshtayah/AA

Ramallah

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerem ve Nablus kentlerinde düzenlenen cenaze törenlerine binlerce Filistinli katıldı.

İsrail ordusunun bu sabah Tulkerem'deki Nurşems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında öldürülen Filistinli Samir eş-Şafii (22) ile Hamza Haryus'un (22) naaşı, Es-Selam Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından kamptaki mezarlığa defnedildi.

İsrail "saha infazlarını" sürdürüyor

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mülhem, Tulkerem'de 2 Filistinlinin öldürülmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayarak "saha infazlarına" devam ettiğini belirtti.

Mülhem ayrıca "Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin bu korkunç suçlardan tamamen işgal makamlarını sorumlu tuttuğunu" aktardı.

Naaşları iki ay alıkonulan 3 Filistinli bugün toprağa verilebildi

Öte yandan 12 Mart'ta Nablus'ta İsrail güçlerince öldürülen ancak cenazelerinin dün teslim alınabildiği 3 Filistinli de binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından kentteki Garbiyye Mezarlığı'na defnedildi.

İsrail güçlerinin, 12 Mart'ta Nablus kenti yakınlarındaki saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamada, "Nablus'ta çıkan silahlı çatışmada" 3 Filistinlinin öldürüldüğünü, bir kişinin de gözaltına alındığını belirtmiş, olayda İsrail askerlerinden yaralanan olmadığını bildirmişti.

"Aslanların İni" isimli Filistinli silahlı grup, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail güçlerinin öldürdüğü 3 kişinin, grubun mensubu olduğunu duyurmuştu.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Sivil İşler Genel Kurulundan dün yapılan açıklamada, Nablus'taki ekiplerin, İsrail askerleri tarafından 12 Mart'ta öldürülen Udey Osman eş-Şami, Cihad Muhammed eş-Şami ve Muhammed Raad Dibeyk'in naaşlarını teslim aldığı belirtilmişti.

İsrail güçleri, bu sabah Nurşems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında kamptaki silahlı gruplarla çatışmış, olaylarda 2 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerince öldürülen Samir Şafii (22) ve Hamza Haryus’un (22) naaşlarının Dr. Sabit Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü belirtilmişti.

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