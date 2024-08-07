Dolar
33.61
Euro
36.72
Altın
2,392.06
ETH/USDT
2,513.80
BTC/USDT
57,023.00
BIST 100
9,969.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Toplantısı"nda konuşuyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail askerlerinin bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı anların kamera kaydı ortaya çıktı

İsrail askerlerinin Negev Çölü'ndeki Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri yayımlandı.

Mustafa Deveci  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
İsrail askerlerinin bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı anların kamera kaydı ortaya çıktı

Ankara

Kanal 12 televizyonunda yayımlanan görüntülerde, alıkonulan çok sayıda Filistinlinin tellerle çevrili bir yerde yüzüstü yerde yattıkları görülüyor. Bu esnada, İsrail askerlerinin yerde yatan bir Filistinliyi alarak başka bir bölgeye götürdüğü kameraya yansıyor.

Bazı askerlerin alıkonulan Filistinliye cinsel işkence yapması, diğer askerlerin ise kalkanları kullanarak o anların güvenlik kamerasınca kaydedilmesini engellemeye çalışması dikkati çekiyor.

Kanal 12'nin haberinde "(Askerler) Muhtemelen güvenlik kameralarından haberdarlar ve kalkanlarla eylemlerini gizlemeye çalışıyorlar." ifadesine yer verildi.

Haberde, İsrail askerlerinin alıkonulan Filistinlinin anüsüne bir cisim sokarak işkence ettiği belirtildi. Cinsel işkenceye maruz kalan Filistinlinin kanlar içinde hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail'in Guantanamosu: Sde Teiman Askeri Üssü

İsrailli bakanlar cinsel işkence yapan askerlere sahip çıkmıştı

İsrail askeri polisinin, bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı suçlamasıyla 10 İsrail askerini gözaltına almak üzere 29 Temmuz'da Sde Teiman'a gelmesinin ardından gözaltına alınacak askerlerin direnmesi sonucu olaylar çıkmıştı.

Başta aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich olmak üzere bazı İsrailli bakanlar cinsel işkence uygulayan askerlere destek mesajları vermişti.

Bu mesajların hemen ardından aralarında milletvekillerinin de olduğu çok sayıda aşırı sağcı İsrailli, Sde Teiman'a baskın düzenlemişti.

Benzer gruplar, akşam saatlerinde de gözaltına alınan askerlerin götürüldüğü askeri mahkemenin bulunduğu Beit Lid üssüne zorla girmişti.

Aşırı sağcıların bir gün içinde iki askeri üsse baskın düzenlemesi İsrail'de yoğun tartışmalara yol açmıştı.

Gözaltına alınan askerlerden 5'i serbest bırakıldı

Gözaltına alınan 10 askerden 5'i İsrail mahkemesince serbest bırakılırken, diğerlerine ilişkin soruşturma sürüyor.

İsrail mahkemesi, cinsel işkenceyle suçlanan 5 askerin gözaltı sürelerini 11 Ağustos Pazar gününe kadar uzattı.

Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkenceyle gündeme geliyor

İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonulan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor.

New York Times gazetesinde geçen ay çıkan haberde, Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar kaldığı ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.

Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teiman'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
PKK/YPG'den orman yakma talimatı aldığını itiraf eden teröriste dava açıldı
TBMM Dilekçe Komisyonuna 28. Yasama Dönemi'nde 10 bini aşkın başvuru
Tunceli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye'nin UAD'deki İsrail'e karşı soykırım davasına müdahillik bildirimi bugün yapılıyor

Benzer haberler

Hiroşima yönetiminin, atom bombası kurbanlarının anıldığı törene İsrail'i davet etmesine tepki

Hiroşima yönetiminin, atom bombası kurbanlarının anıldığı törene İsrail'i davet etmesine tepki

ABD ordusu İsrail'i savunmak için Orta Doğu'daki tahkimatını hızlandırdı

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 306. gününde devam ediyor

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 14'e yükseldi

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 14'e yükseldi
İsrail askerlerinin bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı anların kamera kaydı ortaya çıktı

İsrail askerlerinin bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı anların kamera kaydı ortaya çıktı
İsrail medyasına göre, Hamas Siyasi Büro Başkanlığına Sinvar'ın seçilmesi İsrail'e mesajlar içeriyor

İsrail medyasına göre, Hamas Siyasi Büro Başkanlığına Sinvar'ın seçilmesi İsrail'e mesajlar içeriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet