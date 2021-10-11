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Dünya

İsrail askerlerinden Filistin Başbakanı Iştiyye'nin Cenin kentine girişine engel

Filistin Başbakanı Iştiyye, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti girişinde konvoyunu durdurarak geri çevirmesi üzerine kente alternatif yollardan ulaşmak zorunda kaldı.

Esat Fırat   | 11.10.2021
İsrail askerlerinden Filistin Başbakanı Iştiyye'nin Cenin kentine girişine engel

Kudüs

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, "İsrail işgal devleti askerlerinin, Başbakan Iştiyye'nin bakanlarla beraber Cenin kentine girişine izin vermediğini" belirtti.

Mulhim, Iştiyye'nin hükümetin haftalık kabine toplantısını gerçekleştirmek üzere Cenin'e gitmek istediğini ancak İsrail askerlerinin Başbakan'ın da içinde bulunduğu hükümet konvoyunu durdurarak kente girişlerine engel olduğunu vurguladı.

İsrail askerlerinin engeli üzerine konvoyun yolunu değiştirmek zorunda kaldığını aktaran Mulhim, Başbakan Iştiyye'nin beraberindeki heyetle alternatif bir yol üzerinden Cenin'e ulaşmayı başardığını kaydetti.

Filistin Başbakanlığı, Iştiyye'nin kabine üyeleriyle beraber haftalık Bakanlar Kurulu toplantısını Cenin kentinde gerçekleştireceğini duyurmuştu.

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