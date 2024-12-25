Dolar
35.20
Euro
36.59
Altın
2,617.11
ETH/USDT
3,508.80
BTC/USDT
98,566.00
BIST 100
9,882.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakanlar Tunç, Göktaş ve Kacır, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde mühimmat fabrikasındaki patlamada yaralananları ziyareti sonrası açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

İsrail askerleri, Suriye'nin Kuneytra ilinde işgal karşıtı protestoya katılanlara ateş açtı

İsrail ordusunun, Suriye'nin Kuneytra ilinin Süveyse köyündeki işgali protesto eden sivillere ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ömer Koparan, Zeynep Katre Oran  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
İsrail askerleri, Suriye'nin Kuneytra ilinde işgal karşıtı protestoya katılanlara ateş açtı Fotoğraf: Saeed Qaq/AA

Kuneytra

İsrail, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından bu ülkeye yönelik hava saldırılarını artırırken, karadan işgalini de genişletiyor.

Ülkenin güneybatısındaki Kuneytra'nın Süveyse​​​​​​​ köyünde bölge sakinleri, İsrail'in ülke topraklarını işgal etmesine karşı gösteri düzenledi.

Protesto sırasında İsrail askerleri, mevzilendikleri bölgelerden kalabalığın üzerine ateş açtı. İsrail ordusunun saldırısında 3 sivil yaralandı.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından, 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kırgızistan arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı
Sabiha Gökçen Havalimanı bu yıl 41 milyon 270 bin yolcuya hizmet verdi
Kahta-Siverek arası 25 dakikaya düşecek
Meteorolojiden Marmara için kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağış uyarısı
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'ne plaka tanıma sistemi kuruluyor

Benzer haberler

Uluslararası izleme kuruluşundan Gazze'nin kuzeyinde kıtlığın "haftalar içinde başlayacağı" uyarısı

Uluslararası izleme kuruluşundan Gazze'nin kuzeyinde kıtlığın "haftalar içinde başlayacağı" uyarısı

AA, Deyrizor'daki harabeye dönen köprü ve geçitleri görüntüledi

İsrail askerleri, Suriye'nin Kuneytra ilinde işgal karşıtı protestoya katılanlara ateş açtı

Suriye'nin yeniden yapılanma süreci, güvenin tesisi ve kurumların inşasıyla hızlanabilir

Suriye'nin yeniden yapılanma süreci, güvenin tesisi ve kurumların inşasıyla hızlanabilir
Suriye'nin yeniden inşası için destek çalışmaları başladı

Suriye'nin yeniden inşası için destek çalışmaları başladı
2025'te Filistin'in geleceği nasıl şekillenecek?

2025'te Filistin'in geleceği nasıl şekillenecek?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet