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Dünya

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da ikisi çocuk, 18 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda ikisi çocuk, 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

Ekrem Biçeroğlu, Qais Omar Darwesh Omar  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da ikisi çocuk, 18 Filistinliyi gözaltına aldı

İstanbul

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun dün akşamdan bu yana Ramallah, Beytüllahim, Kalkilya, Nablus ve El Halil, Cenin ve Kudüs kentlerine baskınlar düzenlediği aktarıldı.

İsrail askerlerinin baskınlarda ikisi çocuk ve aralarında eski tutukluların da olduğu 18 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Baskınlar sırasında ayrıca Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 800'ü geçtiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetti.

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