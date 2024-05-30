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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail askerleri, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da ağır yıkım bırakarak çekildi

İsrail ordusunun yaklaşık 20 gün boyunca aralıksız saldırdığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesindeki ağır yıkım dikkati çekti.

Mustafa Deveci, Gülşen Topçu  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
İsrail askerleri, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da ağır yıkım bırakarak çekildi

Ankara

İsrail ordusu, yaklaşık 20 gün önce Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine yeniden yoğun saldırı başlattı.

Saldırılar nedeniyle bölgede yaşayan 100 binden fazla Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İsrail ordusu, başta hava saldırıları olmak üzere Cibaliya bölgesine yaklaşık 20 gün boyunca yoğun saldırılar düzenledi.

Tank ve zırhlı araçlarla İsrail kara birliklerinin de destek verdiği saldırılarda, Filistinli gruplarla İsrail askerleri arasında yoğun çatışmalar yaşandı.

Filistinlilerin evlerinden geri enkaz kaldı

İsrail askerlerinin yaklaşık 20 günlük saldırıların ardından Cibaliya'dan çekilmesiyle Filistinliler bölgeye akın etti.

Evlerinin durumunu kontrol etmek için bölgeye gelen Filistinliler yuvaları yerine ağır enkazla karşılaştı.

Saldırılar nedeniyle oluşan yıkımın ardından birçok bina ve evin tanınmaz halde olduğu görüldü.

Bölgede oluşan ağır yıkım, İsrail'in saldırılarının şiddetini gözler önüne serdi.

AA muhabirine konuşan bir Filistinli, "F-16'larla evlerimizi yıktılar. Yıkımı görüyorsunuz. Ölümden mucize eseri kurtulduk. Söyleyin bize nereye gidelim. Ne okul kaldı, ne barınma merkezi ne de ev. Sokakta kaldık ama Allah'ın izniyle sabredeceğiz, direneceğiz ve yeniden imar edeceğiz." dedi.

Bir diğer Filistinli ise İsrail ordusunun, her şeyi yıktığını ve yaktığını, yürüyecek yol bile bırakmadığını ifade etti.

7 Ekim'den bu yana hedefte

İsrail ordusunun 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırıların başlıca hedeflerinden biri Cibaliya ve bölgede bulunan Cibaliya Mülteci Kampı oldu.

Sık sık İsrail hava saldırılarının hedefi olan Cibaliya, kara birliklerinin de çok kez saldırılarına sahne oldu.

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