Dolar
13.53
Euro
15.35
Altın
1,859.04
ETH/USDT
2,895.00
BTC/USDT
42,362.00
BIST 100
2,051.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail askerleri, Filistin Esir İşleri Heyeti yetkilisi Şuraytih'i gözaltına aldı

İsrail ordusunun, Filistin Esir İşleri Heyeti Medya Departmanı Müdürü Sair Şuraytih'i gözaltına aldığı bildirildi.

Mahmut Geldi   | 14.02.2022
İsrail askerleri, Filistin Esir İşleri Heyeti yetkilisi Şuraytih'i gözaltına aldı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

İstanbul

FKÖ'ye bağlı Heyet tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı Kadri Ebubekir'e ait aracın, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti girişinde İsrail askerleri tarafından durdurulduğu belirtildi.

Heyet Başkanı Ebubekir ve Şuraytih'in içinde bulunduğu aracın bir saatten fazla İsrail askerlerince arandığına işaret edilen açıklamada, arama yapan İsrail askerlerinin kimlik kartlarına el koyduğu ve Şuraytih'i gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular

Filistin kaynaklarına göre İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esir İşleri Heyeti de İsrail hapishanelerinde Filistinli tutukluların salıverilmesini talep etme ve haklarını savunma yönünde faaliyet gösteriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kanada’da aşı karşıtı kamyoncularla anlaşma sağlandı
Türkiye'de 73 bin 787 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 919 bin 255'e çıktı
Güney Kore’de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Japonya Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i uzattı

Benzer haberler

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 4 evi yıkmak hedefiyle Filistin köyünü bastı

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 4 evi yıkmak hedefiyle Filistin köyünü bastı

İsrail askerleri, Filistin Esir İşleri Heyeti yetkilisi Şuraytih'i gözaltına aldı

İsrailli aşırı sağcı milletvekilinin Şeyh Cerrah'ta kurduğu çadır kaldırıldı

Filistin, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananları 'Yahudi terörü' olarak niteledi

Filistin, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananları 'Yahudi terörü' olarak niteledi
İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin Filistinliler'e saldırıları sürüyor

İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin Filistinliler'e saldırıları sürüyor
Fanatik Yahudi yerleşimci gruptan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere saldırı

Fanatik Yahudi yerleşimci gruptan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere saldırı