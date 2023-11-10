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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
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Dünya

İsrail askerleri, Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinliyi "canlı kalkan" olarak kullandı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinliyi "canlı kalkan" olarak kullandı.

Qais Omar Darwesh Omar, Zeynep Tüfekçi Gülay, Mehmet Nuri Uçar  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
İsrail askerleri, Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinliyi "canlı kalkan" olarak kullandı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Ramallah

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, İsrail askeri araçları ve askerleri, yerde oturan "gözleri bağlı" bir Filistinlinin arkasında siper aldı ve askerlerden biri silahını Filistinli bir gruba doğrulttu.

Filistinli aktivistler söz konusu görüntüyü sosyal medya hesaplarında paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Görgü tanıkları da olayın bu sabah erken saatlerde El Halil yakınlarındaki El-Fevvar Mülteci Kampı'nda gerçekleştiğini söyledi.

Tanıkların ifadesine göre, İsrail ordusu kampa baskın yaparak, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı. Bunun üzerine baskına tepki gösteren Filistinlilerle İsrail askerleri arasında çatışmalar çıktı.

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