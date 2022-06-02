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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'da 17 yaşındaki Filistinli bir çocuğu katletti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 17 yaşındaki Filistinli çocuğu göğsünden vurarak öldürdü.

Mücahit Aydemir   | 02.06.2022
İsrail askerleri Batı Şeria'da 17 yaşındaki Filistinli bir çocuğu katletti Fotoğraf: Wisam Hashlamoun/AA

Kudüs

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ramallah'ın batısında Ayrım Duvarı yakınındaki el-Midya köyünde Filistinli bir çocuğun İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu göğsünden vurulduğu kaydedildi.

Ramallah'taki Filistin Sağlık Kompleksine kaldırılan ağır yaralı çocuğun doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada çocuğun kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan görgü tanıkları AA'ya verdikleri bilgide, çocuğun, Midye köyü sakini Muhammed Avde olduğunu ve herhangi bir çatışma durumu yaşanmazken, Ayrım Duvarı'nın çevresindeki İsrail askeri devriyesi tarafından vurulduğunu aktardı.

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