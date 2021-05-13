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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria’nın birçok şehrinde Filistinlilere müdahale etti

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın birçok yerinde Filistinlilere gerçek ve plastik mermilerle müdahale ederek onlarca kişiyi yaraladı.

Esat Fırat   | 13.05.2021
İsrail askerleri Batı Şeria’nın birçok şehrinde Filistinlilere müdahale etti Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/AA

Kudüs

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria’nın Nablus, Kalkiliya, El-Halil, Beytullahim ve Eriha kentlerinde Filistinlilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin saldırılarında 23’ü gerçek mermi, 8’i de plastik mermiyle olmak üzere 33 Filistinlin yaralandığı kaydedildi.

Bazı Filistinlilerin de İsrail askerlerince darbedildiği vurgulanan açıklamada, onlarca kişinin de gazdan etkilendiği ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria’da olaylar devam ediyor.

Bir Filistinli şehit olmuştu

İsrail askerleri gece saatlerine doğru Batı Şeria’nın kuzeyinde, silahlı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinliyi şehit etmişti.

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, aynı saldırıda iki askerin de yaralandığını belirtmişti.

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