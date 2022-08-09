Dolar
17.91
Euro
18.28
Altın
1,793.83
ETH/USDT
1,687.80
BTC/USDT
23,045.00
BIST 100
2,785.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne katılıyor
logo
Dünya

İsrail askerleri, 15 yaşındaki Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladıktan sonra gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da çıkan olaylarda, El Halil kentinde 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle yaraladıktan sonra tıbbi yardım sağlamaksızın gözaltına aldığı bildirildi.

Enes Canlı   | 09.08.2022
İsrail askerleri, 15 yaşındaki Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladıktan sonra gözaltına aldı

Kudüs

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail askerleri, 15 yaşındaki Mustafa el-Husays'ı, El Halil kentinin merkezinde bir bölgede gerçek mermiyle ayağından yaraladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail askerlerinin yaralı Filistinli çocuğu kollarından ve bacaklarından taşıyarak gözaltına aldığı görüldü.

Görgü tanığı Filistinli aktivist İsa Amru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralı Filistinli çocuğun tıbbi yardım sağlanmadan İsrail ordusuna ait askeri kontrol noktasına götürüldüğünü söyledi.

İsrail askerlerinin Nablus'a düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürmesinin ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen protestolarda İsrail güçleri ile Filistinli göstericiler arasında olaylar yaşanmıştı.

İsrail askerleri, çıkan olaylarda ikisi ağır 7 Filistinliyi gerçek mermiyle yaralamış, yaralılardan 17 yaşındaki Filistinli hastanede hayatını kaybetmişti.

Öte yandan İsrail güçlerince öldürülen Filistinlilerin yasını tutmak için Batı Şeria'nın birçok kentinde greve gidilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna yemek verdi
İstanbul'da Camcılar Camisi'nde çıkan yangın söndürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulundu
Ankara, Eskişehir ve Tekirdağ için gök gürültülü sağanak uyarısı
Gaziantep'e 40 bin metrekarelik millet kütüphanesi yapılıyor

Benzer haberler

İsrail askerleri, 15 yaşındaki Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladıktan sonra gözaltına aldı

İsrail askerleri, 15 yaşındaki Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladıktan sonra gözaltına aldı

İsrail, havalimanlarından birini Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Batı Şeria'daki Filistinlilere açıyor

BM: İsrail-Filistin şiddetini ancak barış sonlandırabilir

Fransa: İsrail ablukayı kaldırmadan Gazze'de kalıcı istikrar sağlanamaz

Fransa: İsrail ablukayı kaldırmadan Gazze'de kalıcı istikrar sağlanamaz
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü
Doha'daki Al Jaber kuleleri, Gazze ile dayanışma amacıyla Filistin bayraklarıyla aydınlatıldı

Doha'daki Al Jaber kuleleri, Gazze ile dayanışma amacıyla Filistin bayraklarıyla aydınlatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet