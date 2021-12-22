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Dünya

İsrail, 2021'de Filistin'de 13 kitabevi ve yayınevine saldırı düzenledi

Gazetecileri Destekleme Komitesi, saldırılar sırasında basım ve yayınevleri ile kitabevlerinin kısmen ya da tamamen yıkıldığını yahut kapatıldığını, teçhizatlarına el konulduğunu açıkladı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Halime Afra Aksoy   | 22.12.2021
İsrail, 2021'de Filistin'de 13 kitabevi ve yayınevine saldırı düzenledi

Gazze

İsrail'in 2021 yılının başlarından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan 13 matbaa, yayınevi ve kitabevine zarar verdiği bildirildi.

"Gazetecileri Destekleme Komitesi" tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nde Ocak 2021'den bugüne kadar düzenlediği saldırılarda 13 matbaa, kitabevi ve yayınevinin tamamen ya da kısmen zarar gördüğü yahut kapatıldığı, yapı içerisindeki ekipmanlara el konulduğu kaydedildi.

İsrail'in son olarak 13 Aralık'ta Batı Şeria'nın El-Halil kentinin güney bölgesinde yer alan bir kitabevine askeri araçların desteğiyle düzenlediği saldırı sırasında arama yaptığı ve baskı makinalarına el koyduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca geçen ağustos ayında İsrail ordusunun Ramallah'ta yer alan bir araştırma merkezindeki bilgisayarlara el koyduğu aktarıldı.

İsrail askerlerinin, 12 Temmuz'da da Beytullahim kentinin yakınlarındaki Ed-Dehişe Mülteci Kampı'nda yer alan bir matbaaya baskın düzenlediği, teçhizata zarar verdiği ve herhangi bir gerekçe sunmaksızın ekipmanlara el koyduğu ifade edildi.

Terör örgütüne yardım iddiasıyla kapatma

İşgal güçlerinin 9 Haziran'da ise Ramallah'taki bir matbaaya düzenlediği baskın sırasında tüm ekipmana el koyduğu ve terör örgütüne destek verdiği iddiasıyla matbaayı kapattığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik mayıs ayındaki saldırıları sırasında ise 8 matbaa ve yayınevinin tamamen yıkıldığı bilgisini paylaşan komite, 13 Ocak'ta da Kudüs'ün doğusundaki bir matbaaya düzenlenen baskın sırasında içerideki teçhizata zarar verildiğini, baskı makinaları ile bilgisayarlara el konulduğunu aktardı.

"Gazetecileri Destekleme Komitesi", ifade ve fikir özgürlüğünü savunan kuruluşları ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) basın kuruluşlarını, basım ve yayınevlerini korumaları çağrısında bulundu.

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