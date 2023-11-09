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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İspanyol Bakan Belarra, İsrail'e karşı sessiz kalan sağcı partileri ve hükümetini eleştirdi

İspanya Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanı ve aşırı sol görüşlü Podemos Partisinin lideri İone Belarra, Gazze'ye saldırılarından dolayı İsrail'i kınamayan sağ görüşlü partileri ve İsrail'e karşı harekete geçmeyen kendi hükümetini eleştirdi.

Şenhan Bolelli  | 09.11.2023 - Güncelleme : 09.11.2023
İspanyol Bakan Belarra, İsrail'e karşı sessiz kalan sağcı partileri ve hükümetini eleştirdi Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Madrid

Belarra, Senatoda yapılan bir oturumda, İsrail'e karşı herhangi bir kınama yapmayan, Senatoda çoğunlukta olan sağ görüşlü Halk Partisini (PP) hedef aldı.

PP'den Senatörlere "Benim ve hükümetin İsrailli sivillere yönelik saldırıları reddettiği şüphe götürmez bir durum. Ama şüpheli olan PP'nin İsrail'in soykırımının suç ortağı olup olmadığıdır. Bunu açıklığa kavuşturun." diye seslenen Belarra, sağ görüşlü partinin İsrailli sivillere yönelik gösterdiği tepkileri Filistinli siviller için göstermeyerek çifte standart uygulamasından yakındı.

"Filistin'de gördüklerimiz İsrail tarafından yapılan bir soykırımdır. Etnik temizliktir. Tüm halkı imha girişimidir." şeklinde konuşan Belarra, "Bu, 10 yıllardır İsrail'in kendisine ait olmayan toprakları işgaliyle, Filistinlilerin evlerini çalarak, onları suçlayarak, Filistin halkına günlük şiddet uygulayarak ve aynı zamanda İsrail cezaevlerindeki onlarca tutukluya işkence yapılarak devam eden bir süreçten geliyor." ifadesini kullandı.

Gazze'de bugün yaşananların "korkunç" olduğunu vurgulayan İspanyol Bakan, şöyle devam etti:

"Sivil halkı bombalamak. Bayanlar ve baylar sizler, sivil halkın bombalanmasına razı mısınız? Son bir ayda bombalanan kadın ve çocuk sayısı geçen yılın tamamından daha fazla. Bayanlar baylar kınayın bu katilleri. Bugün için açıklamanız gereken budur. Üstelik bu bir meşru müdafaa değildir."

Belarra, İspanyolların bu soykırımın bitmesini isteyen bir barış halkı olduğunu ve İspanyol hükümetinin hemen "İsrail ile diplomatik ilişkileri kesmesi gerektiğini" kaydetti.

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