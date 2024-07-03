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Dünya

İspanya'nın Lanzarote Adası'nda, refakatsiz çocuk göçmenlerden dolayı "sosyal acil durum" ilan edildi

İspanya'nın güneyindeki Kanarya Adaları grubunda bulunan Lanzarote'da son dönemde anne ve babaları yanında bulunmayan çocuk yaştaki düzensiz göçmenlerin sayısının artmasından dolayı "sosyal acil durum" ilan edildi.

Şenhan Bolelli  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
İspanya'nın Lanzarote Adası'nda, refakatsiz çocuk göçmenlerden dolayı "sosyal acil durum" ilan edildi Fotoğraf: David Peinado/AA

Madrid

Lanzarote yerel yönetimi, özellikle son haftalarda refakatsiz gelen çocuk göçmenlerle, sosyal yardım merkezlerindeki durumun "tahammül edilemez" ve "sağlıksız" olduğunu bildirdi.

Kanarya Koalisyonu partisinden olan Lanzarote bölge yönetimi başkanı Oswaldo Betancourt, sosyal acil durum ilan edilen kararnameyi imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, "adanın maruz kaldığı göç baskısı nedeniyle buna mecbur kaldıklarını" söyledi.

Afrika'dan düzensiz göçmenlerin gelişinde rekor artış olduğunu ifade eden Betancourt, "Ada hükümetinin sorumluluğunda olan ebeveynsiz çocuk göçmenlerin mümkün olan en onurlu koşullarda ağırlanabilmesi için karar alma süreçleri hızlandırılacak." dedi.

Betancourt, olağanüstü durum ile karşı karşıya olduklarını belirterek, İspanya'da sol koalisyondan oluşan merkezi hükümeti "çocuk göçmenler konusunda eylemsizlikle" suçladı.

Lanzarote yerel yönetimi, 2023 yılında anne ve babası yanlarında bulunmayan 742 düzensiz çocuk göçmenin adaya geldiğini açıkladı. Bu yıl ilk 6 ayda 40'tan fazla düzensiz göçmen taşıyan teknenin adaya ulaştığı ve sadece son birkaç haftada gelen 600 düzensiz göçmenden 40 kadarının refakatsiz çocuk olduğu aktarıldı.

Çocuk göçmenlerin barınma ve diğer temel ihtiyaçları için yıllık 4 milyon avro harcadıklarını belirten Lanzarote yerel yönetimi, kaynak yetersizliğinden yakındı.

Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'ya doğru düzensiz göçte son yıllarda en çok kullanılan güzergah olan Kanarya Adaları'nın genelinde mevcut durumda 5 bin 600 refakatsiz çocuk göçmen olduğu kaydediliyor.

Yetkililer, yıl sonuna kadar Kanarya Adaları'na yaklaşık 70 bin düzensiz göçmen geleceğini ve bunlardan yüzde 10'unun çocuk olacağını öngörüyor.

İspanya'daki birçok sivil toplum örgütü çocuk göçmenlerin olumsuz şartlarda yaşadıklarına dair şikayette bulunuyor. Refakatsiz çocuk göçmenler sorununun gelecek aylarda Avrupa Birliği'nde de tartışılması bekleniyor.

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