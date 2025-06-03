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Engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvurularının başladığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları başladı

Ankara

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski hükümlü vatandaşlar ve özel gereksinimli bireyler için tarihi bir adım daha attıklarını vurguladı.

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Engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvurularının başladığını bildiren Işıkhan, son başvuru tarihini 27 Haziran olarak duyurdu.

Işıkhan, serebral palsili, down sendromlu ve otizmli bireyler başta olmak üzere tüm zihinsel engelli bireylerin istihdamına yönelik "Destekli İstihdam Projesi"ne ilk kez başvuru yapılabileceğini kaydetti.

Engelli vatandaşlar ve eski hükümlüler için verilen hibe desteklerini hatırlatan Işıkhan, "Destekli İstihdam Projesi" kapsamında işverenlere "engelli ücret desteği", "engelli iş koçu/danışmanı desteği" ve "iş yeri düzenleme desteği" verileceğini ifade etti.

Bu yılın ikinci proje dönemi itibarıyla engelli kendi işini kurma hibe desteği projeleri kapsamında 580 bin liraya kadar, eski hükümlü kendi işini kurma hibe desteği projeleri kapsamında 435 bin liraya kadar ve korumalı iş yeri desteği kapsamında 720 bin liraya kadar destek veriliyor.

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