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Engelli Hibe Desteği başvuruları yarın sona erecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara 65 bin lira tutarındaki Engelli Hibe Desteği başvurularının yarın sona ereceğini duyurdu.

Özcan Yıldırım   | 15.04.2021
Engelli Hibe Desteği başvuruları yarın sona erecek

Ankara

Selçuk, yazılı açıklamasında, Engelli Hibe Desteği için proje başvurularının 11 Mart itibarıyla e-Devlet üzerinden yapılmaya başlandığını hatırlattı.

Elektronik başvuru sistemi sayesinde engellilere kolaylık sağladıklarını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Ülkemizin neresinde bulunursa bulunsun engelli vatandaşlarımız son güne kadar proje başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilir. Engelli Hibe Desteğimizde yeni bir dönemi başlattık. Geçmişte elden veya posta yoluyla aldığımız Engelli Hibe Desteği proje başvurularını engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşıyarak online başvuru yapmalarını sağlıyoruz. Bu sayede daha fazla engellimizin girişimciliğine destek olmak istiyoruz. Bakanlık olarak engelli vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Biliyoruz ki hayaller engelsizdir."

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