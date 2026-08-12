Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 24 yılda 519 kilometre uzunluğunda 4 bin 272 yeni köprü inşa ettiklerini ve ülkedeki toplam köprü sayısının 10 bin 239'a, bu köprülerin uzunluğunun 830 kilometreye ulaştığını bildirdi.

Türkiye'de son 24 yılda 519 kilometre köprü inşa edildi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 24 yılda 519 kilometre uzunluğunda 4 bin 272 yeni köprü inşa ettiklerini ve ülkedeki toplam köprü sayısının 10 bin 239'a, bu köprülerin uzunluğunun 830 kilometreye ulaştığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, ülkedeki köprü projelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Son 24 yılda ulaşımda fiziki engellerin birer birer ortadan kaldırıldığını ve bu dönemde inşa edilen yapılarla ülkenin dört bir yanının birbirine bağlandığını belirten Uraloğlu, 2002'de Türkiye'de sadece 311 kilometre uzunluğunda 5 bin 967 köprü bulunduğunu anımsattı.

Uraloğlu, "Son 24 yılda 519 kilometre uzunluğunda 4 bin 272 yeni köprü inşa ederek köprü sayısını 10 bin 239'a, toplam uzunluğu da 830 kilometreye yükselttik. Bugün Türkiye'deki köprülerimizi uç uca ekleseydik, Ankara'dan Şanlıurfa'ya uzanan mesafe kadar uzunluğa ulaşırdık." ifadelerini kullandı.

Köprülerle, vadileri, nehirleri aştıklarını ve şehirleri birleştirdiklerini kaydeden Uraloğlu, Türkiye'nin yalnızca ulaşımdaki fiziksel engelleri değil, mühendislik sınırlarını da aştığına işaret etti.

Uraloğlu, bu alanda dünyada ilkleri başardıklarını ve uluslararası arenada ödüller aldıklarını bildirerek, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 2 bin 23 metrelik ana açıklığıyla dünyanın en geniş ana açıklığa sahip asma köprüsü olarak tarihe geçtiğini anımsattı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de üzerinden raylı sistem geçen en uzun asma köprü olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, Elazığ'daki Kömürhan Köprüsü'nün de ters "Y" tipi kule tasarımıyla 660 metre uzunluğunda inşa edildiğini aktardı.

Uraloğlu, bu yapının, 168,5 metrelik tek pilon ve 380 metrelik orta açıklığıyla dünyada 4'üncü sırada yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yükseklikleri 42-166 metre, 8 orta ve 2 kenar ayak üzerinde dengeli konsol yapım metoduna göre 1372 metre uzunluğunda projelendirilen Eğiste Hadimi Viyadüğü de bu özellikleriyle Türkiye'nin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü konumunda. Kültürel mirasın korunmasına yönelik Menemen–Aliağa–Çandarlı Otoyolu'ndaki Neonteikhos Antik Kenti'nde bulunan tarihi yol ve kalıntıların korunması için özel olarak tasarlanan çelik arkeolojik köprü de dünyada ilk ve tek. Bu proje, ABD merkezli National Corrugated Steel Pipe Association (NCSPA) tarafından 2021 yılında 'Yılın En İyi Özel Uygulama Projesi Ödülü'nü kazandı."