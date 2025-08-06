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Dünya

İspanya'nın güneyindeki yangınlar nedeniyle 1500'den fazla kişi tahliye edildi

İspanya'nın güneyindeki Cadiz kentine bağlı turistik bir belde olan Tarifa'da iki gündür devam eden orman yangınlarından dolayı 1500'den fazla kişi evlerinden ya da otellerden tahliye edildi.

Şenhan Bolelli  | 06.08.2025 - Güncelleme : 06.08.2025
İspanya'nın güneyindeki yangınlar nedeniyle 1500'den fazla kişi tahliye edildi

Madrid

Endülüs özerk yönetim hükümetinin İçişleri, Sosyal Diyalog ve Kamu Yönetimi Bakanı Antonio Sanz, Tarifa'daki Torre la Pena II kamp alanında çıkan ve hızla yayılan yangınlar nedeniyle 1500'den fazla kişinin tahliye edildiğini, 5 bin kadar aracın da bölgeden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İspanyol basınına bilgi veren Sanz, "zor ve çok yoğun bir gece geçirildiğini, durumun kritik olduğunu" belirterek, yangın söndürme çalışmalarına 17 uçak ve helikopterin katıldığını bildirdi.

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Diğer yandan ülkenin kuzeyindeki Navarra bölgesinde dün başlayan orman yangınının söndürülmesi için de kara ve havadan çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Portekiz'de bir yıl öncesine göre bu yıl 8 kat fazla ormanlık alan yandı

Aşırı sıcaklardan dolayı 3 Ağustos'tan bu yana alarm durumunda olan Portekiz'in kuzeyindeki Vila Real bölgesinde üç gündür devam eden orman yangınının kontrol altına alındığı açıklandı.

Portekiz devlet televizyonu RTP'ye konuşan coğrafya uzmanı Jose Alberto Rio Fernandes, "Bu yıl içinde yaklaşık 42 bin hektarlık ormanlık alan yandı. Geçen yıl aynı döneme göre kıyasladığımızda 8 kat daha fazla." dedi.

Bu arada yangın söndürme çalışmalarında hava araçlarındaki yetersizlik ülkede tartışma konusu oldu.

Hava Kuvvetlerinin mevcut durumda yangın söndürme çalışmalarında Sivil Koruma'nın bünyesinde konuşlandırabileceği 3 uçak ve 7 helikopteri olduğu ancak hükümetin kırsal yangınlarla mücadelede kullanılması için gerekli parçaları satın almamasından dolayı bu hava araçlarının aktif duruma geçmediği Portekiz ulusal basınında öne çıkarıldı.

İber Yarımadası'nda etkili olan ve 42 dereceye ulaşan yeni sıcak hava dalgasının yarından itibaren etkisini yitirmeye başlaması bekleniyor.

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