Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da “Ulusal Su Kurulu 4'üncü Toplantısı”nda konuşuyor.
Dünya

İspanya'daki yangın söndürme çalışmalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı

Tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya'da ağustosun başından bu yana söndürme çalışmalarında hayatlarını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Şenhan Bolelli  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
İspanya'daki yangın söndürme çalışmalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı Fotoğraf: Pedro Pascual/AA

Madrid

Yangınların en yoğun olduğu bölgelerden Kastilya ve Leon'un Espinoso de Compludo ilçesinde söndürme çalışmalarına katılan itfaiye aracının devrilmesi sonucu bir görevli hayatını kaybetti.

Başbakan Pedro Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Üzüntü ve keder. Espinoso de Compludo'daki orman yangınında hayatını kaybeden sürücünün ailesine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına en derin taziyelerimi sunar, yaralılara acil şifalar dilerim. Çalışmalarınızı ve özverinizi unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Son can kaybıyla, İspanya'da ağustosun başından bu yana yangın söndürme çalışmaları sırasında yaşamını yitirenlerin sayısı 3'ü Leon'da, biri Madrid'de olmak üzere 4'e çıktı.

İspanya'daki orman yangınları 23 noktada devam ediyor.

Kuzeyde Ourense, Leon, Zamora, Salamanca ve Avila, güneydeki Extremadura bölgesinde (Jarilla ağırlıklı) büyük yangınların olduğu, yıl içinde şimdiye kadar yanan ormanlık alanın 120 bin hektarı geçtiği belirtiliyor.

Yerel yönetim yetkilileri, ülke genelindeki 15 ana yolun ulaşıma kapatıldığını, tren seferlerinde de aksamalar olduğunu bildirdi.

İspanya devlet televizyonu RTVE'ye konuşan Savunma Bakanı Margarita Robles, yangınlar için "Korkunç bir durum." nitelemesinde bulundu.

Robles, mevcut durumda İspanya Askeri Acil Müdahale Birliğinden (UME) 3 bin askerin sahada görev aldığını, gerek görülmesi halinde tüm ordunun yangın söndürme çalışmalarında görev yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Portekiz'de "alarm durumu" 48 saat daha uzatıldı

Alevlerle mücadele eden Portekiz'de de yangınların 5 noktada sürdüğü bildirildi.

Portekiz hükümeti, 3 Ağustos'ta ilan ettiği, iki kez uzattığı, 15 Ağustos'ta sona ermesi öngörülen alarm durumunu 48 saat daha uzatma kararı aldığını duyurdu.

