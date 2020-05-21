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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayılarında düşüş devam ediyor

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artışla 27 bin 940'a yükseldi.

Şenhan Bolelli   | 21.05.2020
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayılarında düşüş devam ediyor Fotoğraf: Adria Puig/AA

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak toplamda 27 bin 940'a çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede, dün 95 olarak açıklanan Kovid-19 teşhisi konulan hastalardaki günlük ölüm sayısı bugün 48'e düştü.

Kovid-19 hastalarında günlük ölüm sayısı beş gündür 100'ün altında çıkarken, son 24 saatteki 48 ölüm sayısının olağanüstü halin ilan edildiği 14 Mart'tan bu yana en düşük istatistik olması dikkati çekti.

Madrid'in ardından virüsten en fazla etkilenen bölge olan ve son günlerde ülkedeki en yüksek verilerin çıktığı Katalonya özerk yönetimindeki ölü ve vaka sayıları, "verilerin doğrulanmasıyla ilgili bir sorundan dolayı" bugün açıklanan güncellemelere dahil edilmedi.

Bakanlık, son rakamların ardından virüsten ölenlerin toplam sayısını 27 bin 940 olarak verdi.

PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısı da 344 oldu ve toplamda vaka sayısı 233 bin 37'ye çıktı.

İspanya'da salgının en fazla görüldüğü başkent Madrid'de ise ölü sayısı son 24 saatte 19 artarak 8 bin 931'e yükseldi.

Kovid-19'dan dolayı 14 Mart'ta uygulanmaya başlanan olağanüstü hali 7 Haziran'a kadar uzatan hükümet, bugün yürürlüğe giren uygulama ile engelli veya sağlık sorunu olmamak şartıyla 6 yaş üstü herkese, en az iki metrelik sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu getirdi.

Kademeli normalleşme sürecinde 18 Mayıs'tan itibaren İspanya'da nüfusun yüzde 70'ini kapsayacak şekilde ikinci aşamaya geçildi.

Hükümet, dört aşamalı olarak belirlediği sürecin haziran ayı sonunda ülke genelinde tamamlanmasını öngörüyor.

Öte yandan Bilim ve İnovasyon Bakanı Pedro Duque, İspanya'da devam eden Kovid-19'a karşı aşı bulma çalışmaları kapsamında, sonbaharda insanlar üzerinde denemeye geçilmesinin beklendiğini açıkladı.

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