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Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 143 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 803 artarak 142 bin 883'e yükseldi.

Islam Doğru   | 19.07.2020
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 143 bine yaklaştı

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunu koruyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 64 bin 329 artışla 3 milyon 885 bin 430'a ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 803 artarak 142 bin 883'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 75 bin 246 ile Brezilya, 1 milyon 86 bin 476 ile Hindistan ve 771 bin 546 vakayla Rusya izliyor.

New York

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta 433 bin 314 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 552 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 383 bine yakın vakayla California ile 337 binden fazla vakayla Florida takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 47 milyon 623 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 775 bini geçti.

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