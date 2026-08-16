Filistinli anne, hasta kızının tedavisi için çıktığı evine İsrail ordusunun engeli nedeniyle dönemiyor İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesinde yaşayan Filistinli Rukiyye Hassan, 2 yaşındaki kızı Hur'u tedavi ettirmek için çıktığı evine İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle günlerdir giremiyor.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Hassan, bölgeyi kuşatan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yolları kapatması nedeniyle hasta kızını doktora götürmekte güçlük çektiğini söyledi.

Hassan, Filistin makamlarıyla iletişime geçmesinin ardından ilk girişiminde bölgeye ulaşamayan ambulansın daha sonra kendilerine ulaşmasına izin verildiğini aktardı.

Çocuklarıyla birlikte riskli bir yolculuğun ardından hastaneye ulaşabildiklerini dile getiren Hassan, tedavinin tamamlanmasının ardından evine dönmek istediğinde İsrail güçlerinin kendisini engellediğini ifade etti.

Filistinli anne, yaşadığı dramı, "Kızımı tedavi ettirmek için çıktım ancak daha sonra eve dönemedim." sözleriyle anlattı.

Evini uzaktan görebildiğini ancak ona ulaşamadığını ifade eden Hassan, "Evim gözümün önünde ama ona ulaşamıyorum." dedi.

Ailesinin daha önce evlerine istediği zaman girip çıkabildiğini söyleyen Hassan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin evlerini kuşatmasının ardından durumun değiştiğini belirterek, "Artık kapıyı açıp dışarı çıkamıyoruz." diye konuştu.

Su, elektrik ve gıdaya erişimleri engellendi

Hassan, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaklaşık bir hafta önce evinin yakınına çadır kurduğunu, bölgeye giriş ve çıkışları engellediğini, ardından evinin su ve elektriğinin kesildiğini söyledi.

Kuşatma nedeniyle ailesinin gıda ve diğer temel ihtiyaçlara ulaşmakta da zorlandığını kaydeden Filistinli anne, yaşadıkları durumun her geçen gün daha da ağırlaştığını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine (OHCHR) göre, 9 Ağustos'tan bu yana Ras el-Ayn bölgesinde 3 Filistinli aileye ait evler kuşatma altında bulunuyor. Aralarında 2 çocuğun da olduğu yaklaşık 15 Filistinli, söz konusu evlerde yaşamını sürdürüyor.

OHCHR, İsrail güçlerinin bölgede bulunmasına rağmen başlangıçta kuşatmayı sona erdirmek için müdahale etmediğini, sağlık görevlileri, dayanışma için gelenler ve gazetecilerin ailelere ulaşmasını da engellediğini bildirdi.

Daha sonra bölgeye giren İsrail askerlerinin Hassan'ın ailesine ait eve el koyarak burayı askeri karargaha dönüştürdüğü belirtildi.

Hassan, askerlerin ailesinden evi terk etmelerini istediğini ancak bölgeden ayrılmayı reddettiklerini ve geçici olarak eşinin akrabasına ait yakındaki bir eve yerleştiklerini söyledi.

"Toprağımıza bir domates fidesi bile dikemiyoruz"

Hassan'ın yaşadığı mağduriyet evine ulaşamamasıyla sınırlı kalmadı. Aile, evlerinin çevresindeki tarım arazilerine de ulaşamıyor.

Filistinli kadın, yıllardır ailesinin geçimini sağladığı topraklara artık ulaşamadıklarını belirterek, "Toprağımıza bir domates fidesi bile dikemiyoruz." sözleriyle yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin evin ve arazinin çevresinde serbestçe hareket ettiğini söyleyen Hassan, kendilerinin ise yıllardır emek verdikleri topraklarından yararlanamadığını ifade etti.

Yaşananların amacının, bölge sakinlerini evlerinden çıkarmak olduğuna dikkati çeken Hassan, "Gördüğüm kadarıyla amaç, Ras el-Ayn Tepesi'nin tamamına el koymak." diye konuştu.

Buna rağmen evine dönme konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Hassan, "İnsan ancak kendi evinde huzur buluyor, inşallah evime döneceğim." ifadelerini kullandı.

Kuşatma altındaki ailelere yardım ulaştırılmaya çalışılıyor

Filistinli, İsrailli ve yabancı aktivistlerden oluşan onlarca kişi, dün Ras el-Ayn bölgesine gelerek kuşatma altındaki ailelere su, gıda ve ilaç ulaştırmaya çalıştı.

İsrail güçlerinin aktivistlerin evlere doğrudan ulaşmasını başlangıçta engellediği daha sonra bazı temel ihtiyaçların ailelere ulaştırılabildiği aktarıldı.

Bölgeye daha önce gelen yaklaşık 80 İsrailli aktivist de kuşatma altındaki ailelerle dayanışma göstermek ve temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yanlarında su, gıda ve ilaç getirmişti.

Kusra'da 16 ev İsrail ordusunun kontrolünde

Kusra Köy Meclisi Başkanı Abdulazim el-Vadi, İsrail güçlerinin belde ve çevresinde 16 eve el koyarak bunları askeri karargaha dönüştürdüğünü söyledi.

Askerlerin bazı evlerin sakinlerini evlerini terk etmeye zorladığını belirten Vadi, İsrail ordusunun cuma sabahı belde içinden çekildiğini ancak çevredeki askeri varlığın sürdüğünü aktardı.

Kusra'da yaşananlar, Filistinlilerin evlerinden ve topraklarından zorla çıkarılabilecekleri yönündeki endişeleri artırırken, OHCHR de bölgedeki baskının, ailelerin zorla yerinden edilmesi riskini beraberinde getirdiği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletlere göre, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları 2026'nın başından bu yana benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı. BM, yılbaşından bu yana İsraillilerin saldırıları ile yıkım ve tahliye uygulamaları nedeniyle yaklaşık 3 bin 800 Filistinlinin yerinden edildiğini bildirdi.

BM, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerini ve yerleşim noktalarını uluslararası hukuk uyarınca yasa dışı kabul ediyor.