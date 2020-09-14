İstanbul'da denizde Kovid-19 denetimi yapıldı
İstanbul'da emniyet güçleri yeni tip koronavirüs önlemleriyle ilgili denizde denetim yaptı.
İstanbul
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İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan uygulamada maske kullanımı, tekne ve yat gibi deniz araçlarında dezenfektan bulundurulması konularında inceleme yapıldı.
Ekipler, tekne sahipleriyle yolculara uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.
Uygulamada vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi.
Haliç'te ve İstanbul Boğazı'nda durdurulan teknelerde vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyup uymadıklarını kontrol eden ekipler, virüsten korunmak için yapılması gerekenlerle ilgili hatırlatmalarda bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.