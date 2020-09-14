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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Türk Kızılay personelinin ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit olan Mehmet Arif Kıdıman'a rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Yıldız Aktaş   | 14.09.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Türk Kızılay personelinin ailesine başsağlığı diledi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına yönelik saldırıda şehit olan Mehmet Arif Kıdıman'a rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye'nin El Bab şehrinde medeniyetimizin şefkat eli Kızılay'a yönelik düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Saldırıda yaralanan kardeşlerimize ve tüm Kızılay camiasına geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Üzerinde ve tavanında belirgin şekilde Kızılay amblemi bulunan seyir halindeki Türk Kızılay aracına Çobanbey ile El-Bab arasında plakasız iki araçtan yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişilerce çapraz ateş açılmıştı.

Saldırıda araçta bulunan Kızılay El-Bab Sevgi Mağazasında çalışan Mehmet Arif Kıdıman şehit olmuş, iki personel yaralanmıştı.

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