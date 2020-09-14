Euro
8.91
Dolar
7.50
BIST 100
1,107.29
Altın
1,956.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İzmir'de kaçak kazı için girdikleri kuyuda zehirlenen 2 kişinin cesedine ulaşıldı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, kaçak kazı için girdikleri kuyuda gazdan zehirlenen 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Toplam 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, kuyuda mahsur kalan 1 kişi de kurtarıldı.

Ali Rıza Çelebi,Yusuf Soykan Bal   | 14.09.2020
İzmir'de kaçak kazı için girdikleri kuyuda zehirlenen 2 kişinin cesedine ulaşıldı

İzmir

Alınan bilgiye göre, Efes Antik Kenti yakınındaki Herkül Kalesi bölgesinde 13 metre derinlikteki bir kuyuya kaçak kazı için giren ve kuyudaki gazdan zehirlenen 3 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda 2 kişinin cesedine ulaşan ekipler, cesetleri kuyudan çıkardı.

Kuyudaki bir kişi ise ekiplerin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Efes Antik Kenti yakınında Herkül Kalesi bölgesinde 13 metre derinlikteki kuyuya kaçak kazı için giren 5 kişiden Nazım Türkeş ve Gürsel Kutlu kuyudaki gazdan zehirlenmiş, fenalaşmaları üzerine kuyudan çıkarak Selçuk Devlet Hastanesine başvurmuştu. Türkeş ve Kutlu'nun kuyuda 3 kişinin daha olduğunu ifade etmesi üzerine bölgeye İzmir İtfaiyesi Arama Kurtarma Müdürlüğü, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, kuyudakilerin kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da denizde Kovid-19 denetimi yapıldı
İltihap sökücü ilacın Kovid-19 tedavi sürecini kısaltabileceği öne sürüldü
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İspanya'da Kovid-19 vakaları son 3 günde 27 bin 404 arttı
Türkiye'de son 24 saatte 1716 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Benzer haberler

İzmir'de kaçak kazı için girdikleri kuyuda zehirlenen 2 kişinin cesedine ulaşıldı

İzmir'de kaçak kazı için girdikleri kuyuda zehirlenen 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Van'da takılarıyla gömülmüş Urartulu kadın mezarı ortaya çıkarıldı

Daskyleion kazısında milattan önce 4. yüzyıldan kalma 'mask' bulundu

Göbeklitepe'nin gizemi kaya mezarlarındaki kazılarda aranıyor

Göbeklitepe'nin gizemi kaya mezarlarındaki kazılarda aranıyor
Kars'ta atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu

Kars'ta atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu
Bursa'da yasak olmasına rağmen kına gecesi düzenleyenlere ceza uygulandı

Bursa'da yasak olmasına rağmen kına gecesi düzenleyenlere ceza uygulandı