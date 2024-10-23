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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı düzenlendi. Olay yerinden yayındayız. TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananlar Bilkent Şehir Hastanesi'ne getiriliyor. TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İspanya ve Portekiz'den Orta Doğu'da derhal ateşkes sağlanması çağrısı

İspanya ve Portekiz hükümetleri, Orta Doğu'da derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Şenhan Bolelli  | 23.10.2024 - Güncelleme : 23.10.2024
İspanya ve Portekiz'den Orta Doğu'da derhal ateşkes sağlanması çağrısı

Madrid

Portekiz'in Faro kentinde düzenlenen 35. İspanya- Portekiz hükümetler arası zirve sonrasında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Portekiz Başbakanı Luis Montenegro ortak basın toplantısı düzenledi.

Sanchez, burada yaptığı konuşmada, "Orta Doğu'da derhal ateşkes sağlanmasını talep ediyoruz. Birleşmiş Milletlerin (BM) ve genel sekreterliğini yürüten Portekizli Antonio Guterres'in bu bölgedeki çalışmalarını destekliyoruz ve UNIFIL'in Lübnan ve Filistin'deki çalışmalarına kararlıkla bağlı olduğumuzu ifade ediyoruz." dedi.

Diğer yandan Sanchez, "AB Göç ve İltica Anlaşmasını, düzensiz göçü organize eden ve insan hayatını riske atan mafya örgütlerine karşı mücadeleyi ve ekonomilerinin daha rekabetçi olmasını ve büyümesini garanti eden düzenli göçü" desteklediklerini dile getirdi.

Zirve kapsamında iki ülke bakanları, ortak su kullanımı, Madrid-Lizbon arası yüksek hızlı tren bağlantısı inşası ile çalışma, kültür ve göç konularında ikili anlaşmalar imzaladı.

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