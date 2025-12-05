İspanya devlet televizyonu RTVE, İsrail'in Eurovision'dan çıkarılmamasına tepkisini yayınlarında sürdürdü
İspanya devlet televizyonu RTVE, Eurovision Şarkı Yarışmasına katılarak uluslararası alandaki imajını aklamaya çalışmakla suçladığı İsrail'e karşı tepkisini yayınlarında ön plana çıkardı.
Madrid
RTVE, Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını oylamaktan kaçınıp yarışmasına izin vermesinin ardından aldığı, İsrail'i boykot için yarışmaya katılmama kararını diğer ülkelerin de uygulaması çağrısını yaptı.
- Avrupa Yayın Birliği, İsrail'in Eurovision'a katılımını oylamaktan kaçındı, birçok ülke boykot kararı aldı
EBU'nun dün Cenevre'de yapılan Genel Kurulunda, İspanya'nın sunduğu ve İsrail'in Gazze'deki soykırımından dolayı 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının engellenmesi için gizli oylama yapılmasını da içeren iki önerinin uygulanmamasına tepki gösteren RTVE, eleştirilerini bugünkü yayınlarına taşıdı.
RTVE'nin hafta içi sabah yayınlanan "Saat" (LaHora) adlı, gazetecilerle gündemin değerlendirildiği programda, İspanya hükümetinin de destek verdiği, İsrail'in boykot edilerek Eurovision'a katılmama kararı alınmasına geniş yer verildi.
"İsrail'in gerçek imajı Gazze'de yarattığı açlık, sefalet, askeri saldırılar, toplu ölümler"
Ekranı ikiye bölerek, bir tarafta son Eurovision yarışmasında İsrail'i temsil eden İsrailli şarkıcının, diğer tarafta da İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın görüntülerini koyan RTVE, "Sadece şarkı söyleyen bir İsrail imajı görülmesin gerçekler de görülsün" mesajını verdi.
Programın sunucusu Silvia Intxaurrondo, "İsrail'in göstermek istemediği görüntüleri yayınlıyoruz. Sadece İsrail'in yaptıklarını göstersek gerçek imajı belli olur ama İsrail, Eurovision'da şarkı söyleyerek imajını aklamak istiyor. İsrail'in gerçek imajı Gazze'de yarattığı açlık, sefalet, askeri saldırılar, toplu ölümler. İsrail sadece son iki yılda 70 binden fazla kişiyi öldürdü ve bunların çoğunluğu küçük yaşta çocuk. Hastaneleri kuşattı. Gazze Şeridi'ni sadece saldırıların yapıldığı, çıkılamayan bir hapishaneye dönüştürdü. İsrail'in, Eurovision'da tam bir normallikle hareket etmesine ve şarkı söylemesine izin verilirken, o saldırmaya, hatta ateşkeste bile Batı Şeria'ya, Gazze'ye saldırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
İsrail'in amacının sadece "soykırım imajını aklamak" olduğunu vurgulayan Intxaurrondo, 13 Aralık'ta Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapılacak ve İspanya'nın da katıldığı "Eurovision Junior" çocuk şarkı yarışmasına İsrail'in katılmadığını hatırlattı.
İspanyol sunucu, "Eurovision Junior İsrail'i ilgilendirmiyor çünkü görünürlüğü Eurovision Şarkı Yarışması kadar çok değil. Çünkü İsrail'in amacı başka. Eurovision Junior soykırımı aklamak için yeterince güçlü değil." değerlendirmesinde bulundu.
"Soykırım yapan bir ülkeyi temsil edenlerle birlikte şarkı söylemeye kendimizi adayamayız"
Programa katılan Europa Press haber ajansı direktörü Javier Garcia Vila, Publico gazetesinde yazan gazeteci Ana Pardo de Vera, Eurovision İspanya Eş Direktörü Jose Garcia ve Çatışmalar ve İnsani Eylem Araştırmaları Enstitüsü (IECAH) Eş Direktörü Jesus Nunez gibi gazeteci ve uzmanlar da RTVE'nin aldığı İsrail'i boykot ederek Eurovision'a katılmama kararına destek verdi.
Yapılan yorumlarda, "Soykırım yapan bir ülkeyi temsil edenlerle birlikte şarkı söylemeye kendimizi adayamayız. Ne bekleniyordu? Soykırımcı bir ülke ile birlikte olup, festivalde şarkı mı söylemeliyiz? RTVE'nin yaptığı onurlu bir duruştur. Diğer ülkeler nasıl bunu yapmaz anlamıyoruz. Oysa görüntülere bakmaları yeter. Sadece Filistinli oldukları için insanlara işkence ediliyor, öldürülüyor, BM verilerine baksınlar soykırımı görsünler." ifadeleri öne çıktı.
Europa Press Direktörü Javier Garcia Vila, İsrail'e karşı hiçbir baskı yapılmadığı gerçeğinin kabul edilmesi gerektiğini belirterek "Rusya'ya yapılan yaptırımlar İsrail'e yapılmıyor. İsrail'in Gazze'de yaptıkları onu herhangi bir kültürel etkinlikte yer almasını imkansız hale getirmeli. Üstelik geçen yıl gördük ki İsrail oylamaları da manipüle ediyor." dedi.
"Soykırımdan yana mısın değil misin? Bunun ortası yok." diyen gazeteci Ana Pardo de Vera da, "Her zaman haberleri manipule eden İsrail'in Eurovision ile imajını akladığını, buna müsaade edilmemesi gerektiğini" kaydetti.
İsrail, EBU'da lehine bir karar çıkartmak için aylardır diplomasi lobisi yürüttü
Eurovicion İspanya'nın Eş Direktörü Jose Garcia da Eurvision'un ana sponsorlarından birinin İsrailli bir şirket olduğunu hatırlatarak, İsrail'in EBU'da lehine bir karar çıkartmak için aylardır diplomasi lobisi yürüttüğünü, bunu da hükümet yetkililerince açıkça dile getirdiğini söyledi.
Garcia, "İsrail'i boykot ederek Eurovision'a katılmama kararı alan şimdilik 4 ülke (İspanya, Hollanda, İrlanda, Slovenya) var. Bu ülkelerin Avrupa televizyonlarında izlenme payları yüzde 20'yi buluyor. EBU marka olarak inandırıcılığını kaybediyor." şeklinde konuştu.
IECAH Eş Direktörü Jesus Nunez de İsrail ve Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararsı Ceza Mahkemesi'nde açılan davaları hatırlatarak, "İsrail kültürel etkinliklerle imajını aklıyor ve diğer yandan öldürmeye devam ediyor. İspanya ile birlikte 4 ülkenin aldığı Eurovision'a katılmama kararı için geri kalan ülkelerde daha fazla ne delil gerekiyor anlamıyorum. İsrail ateşkes yaptı ama her gün bunu ihlal ediyor. Ayrıca ateşkes sayesinde Avrupa'da İsrail'e karşı yapılan gösterileri de engelledi." eleştirisinde bulundu.