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Dünya

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail Cumhurbaşkanı'nın El Halil'deki İbrahim Camisi'ne girmesini kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un dün işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ne girmesine tepki gösterdi.

Mehmet Nuri Uçar   | 29.11.2021
İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail Cumhurbaşkanı'nın El Halil'deki İbrahim Camisi'ne girmesini kınadı

Suudi Arabistan

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Herzog'un, Harem-i İbrahim Camisi'ne girmesi kınanarak, "Ziyaret, Harem-i İbrahim'in ve kentin Yahudileştirilmesine yönelik hazırlıkları ve kontrolü daha da güçlendirme amaçlı olup, aynı zamanda Müslümanların duygularına yönelik bir kışkırtmadır." ifadelerine yer verildi.

Ziyaretin, Filistin halkının haklarına, topraklarına ve kutsallarına yönelik İsrail saldırılarının bir uzantısı olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma Filistin'deki kutsal ve tarihi yerleri korumak için hızlı hareket etmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, uluslararası kurumlardan İsrail'e söz konusu ihlallerini durdurması için baskı yapmaları istendi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, dün Yahudilerin "Işık Bayramı" kutlamalarına katılmak için El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ne girmişti.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camisi (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

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