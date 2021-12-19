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Dünya

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'da, kuzeydeki Nablus kentinde Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu 4 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Gülşen Topçu   | 19.12.2021
İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı Fotoğraf: Nedal Eshtayah/AA

Ramallah

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail askerlerinin koruması altındaki Yahudi yerleşimcilerin, Burka köyü yakınlarındaki Humeş yerleşim biriminden araçlarıyla geçen Filistinlilere taş atarak saldırdığını ifade eden Daglas, olayda 3 Filistinlinin yaralandığını kaydetti.

Yahudi yerleşimciler, 17 ve 18 Aralık'ta da Batı Şeria'da bazı köylere baskın düzenleyerek Filistinlilerin evlerine ateş açmış ve mülklerine zarar vermişti.

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