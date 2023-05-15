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Dünya

İşgal altındaki Batı Şeria'da Nekbe'nin 75. yılını anma etkinlikleri düzenlendi

İşgal altındaki Batı Şeria'da "Büyük Felaket" anlamına gelen Nekbe'nin 75. yılını anma faaliyetleri gerçekleştirildi.

Awad Rjoob, Hacer Başer  | 15.05.2023 - Güncelleme : 15.05.2023
İşgal altındaki Batı Şeria'da Nekbe'nin 75. yılını anma etkinlikleri düzenlendi

Ramallah

Filistinli yetkililer, anma etkinlikleri kapsamında Filistin lideri Yasir Arafat'ın Ramallah'taki anıt kabrinin yakınında bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Başbakan Muhammed Iştiyye, Filistin halkının 75 yıldır bu büyük felaketin başladığı tarihi andığını söyledi.

Dünyanın Filistinlilerin acılarını görmezden geldiğini, İsrail'in kurulması için ise tüm desteğini verdiğini aktaran Iştiyye, "İsrail, yıkılan 530 Filistin köyünün enkazı üzerine kuruldu. Çeteleri 50'den fazla katliam gerçekleştirdi; 15 bin masum insan hayatını kaybetti." dedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf da o dönem 100 bin Filistinlinin, yaşamını yitirdiğini, 1 milyon Filistinlinin ise tutuklandığını belirtti.

Ebu Yusuf, Filistin halkının dönüş hakkının kutsal olduğunu ve bunun, zaman aşımına uğramayacağını vurguladı.

FKÖ Mülteci İşleri Dairesi Başkanı Ahmed Ebu Huli de Nekbe'nin 75. yılı için Ramallah'ta çevre şehir ve köylerden katılımların olduğu büyük bir yürüyüşün başladığını duyurdu.

Nekbe olayı nedir?

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri, Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın çeşitli yerlerinde yaşıyor.

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