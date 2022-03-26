Dolar
14.84
Euro
16.30
Altın
1,958.25
ETH/USDT
3,111.00
BTC/USDT
44,291.00
BIST 100
2,175.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Akar konuşuyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İrpin'den tahliye edilen Ukraynalı kadın 24 köpeği de Kiev'e getirdi

Rusya'nın 24 Şubat'ta saldırı başlattığı Ukrayna'nın İrpin kentinden ağır çatışmalar arasında tahliye edilen Tamara Nazarova, 12'si kendisine ait 24 köpeği de beraberinde başkent Kiev'e getirdi.

Davit Kachkachishvili   | 26.03.2022
İrpin'den tahliye edilen Ukraynalı kadın 24 köpeği de Kiev'e getirdi Fotoğraf: Metin Aktaş - Anadolu Ajansı

Kiev

Kiev'in Sviatoşinski semtinde kurulan çadırda kalan Nazarova, AA muhabirine, Rusya'nın saldırıları sonucu evlerinden ayrıldıklarını söyledi.

Yaşadıkları iki katlı evin hava saldırılarıyla kısmen yıkıldığını belirten Nazarova, eşiyle evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını anlattı. 

Tahliye edilirken evindeki 12 köpeğini ve başkalarına ait 12 köpeği de yanına aldığını aktaran Nazarova, köpeklere Kiev'de ilgili kurumlardan destek almayı umduğunu dile getirdi. 

Kocasının İrpin'den başka bir araçla getirildiği bilgisini veren Nazarova, "Kocam yolda, şimdi onu bekliyorum. Çocuklar ve iki torunumuz yurt dışına gönderildi." dedi. 

Nazarova, çatışmaların ortasındaki İrpin'in artık güvenli bir yer olmadığını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'la mücadelede 'Rehavete kapılmadan aşı olmaya devam edilmeli' uyarısı
Çin'de son 24 saatte 1335, Hong Kong'da 10 bin 405 Kovid-19 vakası tespit edildi
Avustralya’da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti
Türkiye'de 15 bin 303 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti
Almanya Sağlık Bakanı, eyaletlerden Kovid-19 salgınında acil önlem almasını istedi

Benzer haberler

Ukrayna'da yaşadıkları şehir bombalanan Ahıska Türkleri, Türkiye'ye gelmeye devam ediyor

Ukrayna'da yaşadıkları şehir bombalanan Ahıska Türkleri, Türkiye'ye gelmeye devam ediyor

İrpin'den tahliye edilen Ukraynalı kadın 24 köpeği de Kiev'e getirdi

Schengen Bölgesi 27 yaşında

Ukraynalı gelin ailesini görmek için gittiği Primorsk'ta savaşın ortasında kaldı

Ukraynalı gelin ailesini görmek için gittiği Primorsk'ta savaşın ortasında kaldı
Ruslar Ukrayna'nın Slavutiç kenti belediye başkanını kaçırdı, sivillere ateş açtı

Ruslar Ukrayna'nın Slavutiç kenti belediye başkanını kaçırdı, sivillere ateş açtı
Yemen'de Husilerin döşediği mayınlar binlerce kişinin hayatını kabusa çevirdi

Yemen'de Husilerin döşediği mayınlar binlerce kişinin hayatını kabusa çevirdi