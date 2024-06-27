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Dünya

İrlanda'dan, vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeme ve bu ülkeden ayrılma" uyarısı

İrlanda, İsrail-Lübnan sınırında yükselen tansiyon nedeniyle Lübnan'da bulunan vatandaşlarına "ülkeyi terk etme ve bu ülkeye seyahatlerini iptal etme" çağrısı yaptı.

Behlül Çetinkaya  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
İrlanda'dan, vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeme ve bu ülkeden ayrılma" uyarısı Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Londra

İrlanda Dışişleri Bakanlığının yayımladığı seyahat uyarısında, İsrail-Lübnan sınırında tansiyonun son haftalarda yükseldiği, gerginliğin kısa sürede daha da tırmanabileceği belirtildi.

Bu durumun Lübnan'dan ayrılmayı da etkileyebileceğine işaret edilen açıklamada, "Bakanlık, tüm İrlanda vatandaşlarına imkan varken ticari seferlerle ülkeden ayrılmayı şiddetle tavsiye ediyor." ifadesi kullanıldı.

Lübnan'ın güvenlik statüsünün de "Bu ülkeye seyahat etmeyin" şeklinde düzenlendiği seyahat uyarısında, İrlanda'nın Beyrut'ta büyükelçiliğinin bulunmadığı hatırlatıldı.

Beyrut'ta, İrlanda Fahri Konsolosluğu bulunduğu belirtilen açıklamada, acil durumda ya da İrlanda vatandaşlarının vizeye ihtiyaç duyan yakınları için İrlanda'nın Kahire Büyükelçiliğiyle temasa geçilmesi gerektiği kaydedildi.

Ticari seferlerin kaldırılması halinde tahliye imkanlarının da sınırlı olacağı uyarısı yapılan açıklamada, Lübnan'ı terk edemeyecek durumda olanların ise ülke içi hareketliliğini azami dikkatle gerçekleştirmesi gerektiği vurgulandı.

İrlanda vatandaşlarına, Lübnan'daki protestolardan uzak durma çağrısı da yapılan seyahat uyarısında, Litani Nehri'nin güneyi ile Naqoura-Tyre-Saida-Beyrut otoyolu ile batısına seyahatlerden kaçınılması gerektiği ifade edildi.

Lübnan'daki 12 Filistinli mülteci kampı ile Suriye sınırının 15 kilometre yakınlarına gidilmemesi gerektiği belirtildi.

Bölgede çatışmaların büyümesi endişesi artıyor

Son dönemde İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmaların şiddetlenmesi ve İsrail'in son dönemde Lübnan'a yönelik "büyük bir saldırıya yönelik operasyonel planları onayladığını" açıklamasının ardından bölgede çatışmaların büyümesi endişesi artıyor.

Son olarak ABD, Rusya, Makedonya, Kanada, Kuveyt, Almanya ve Hollanda, vatandaşlarına Lübnan'dan ayrılmayı da içeren seyahat uyarıları yapmıştı.

İngiltere ise 26 Nisan'da güncellediği son seyahat uyarısında, vatandaşlarına Lübnan'a gitmemeyi ve ülkeden ayrılmayı tavsiye etmişti.

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