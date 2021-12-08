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Dünya

İrlanda'da şiddetli fırtına nedeniyle binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

Zuhal Demirci   | 08.12.2021
İrlanda'da şiddetli fırtına nedeniyle binlerce ev ve iş yeri elektriksiz kaldı

İngiltere

İrlanda genelinde "Barra" fırtınası sonucu oluşan şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle yaklaşık 60 bin ev ve iş yerine elektrik verilemedi.

Olumsuz hava koşulları dün İrlanda genelinde yaygın aksamalara neden olurken, Kuzey İrlanda'da da yüzlerce ev ve iş yerinde elektrik kesintileri yaşandı.

Şiddetli fırtına, Kuzey İrlanda'da County Down'daki Ballywalter limanında duvarın çökmesine ve bazı ağaçların devrilmesine neden oldu.

İrlanda Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve rüzgar sebebiyle bazı bölgelerde "turuncu alarm" verildiği ve fırtınanın iki gün boyunca hayati tehlike oluşturabileceği belirtildi.

Fırtınanın hızı, bazı bölgelerde saatte 130 kilometreye ulaştı.

İrlanda'da elektrik dağıtım şirketi ESB Networks'ten yapılan açıklamada, yaklaşık 60 bin müşterinin elektriksiz kaldığı, Donegal, Cork, Wexford ve Kerry'deki 26 bin müşteriye ise fırtına nedeniyle ana şebekeden gelen içme suyunun güvenli olmadığı yönünde uyarı yapıldığı bildirildi.

İngiltere Çevre Ajansı da ülke genelinde bazı bölgeler için sel uyarısında bulundu.

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