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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İrlanda'da Gazze saldırılarını sürdüren İsrail'i destekleyen ABD yönetimi protesto edildi

İrlanda'nın başkenti Dublin'de göstericiler, ABD'nin Gazze saldırılarını sürdüren İsrail'e destek vermeyi sonlandırmasını talep etti.

Huzeyfe Taştan  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
İrlanda'da Gazze saldırılarını sürdüren İsrail'i destekleyen ABD yönetimi protesto edildi Fotoğraf: Huzeyfe Taştan/AA

Dublin

İrlanda Filistin Dayanışma Derneğince Bernardo Meydanı'nda düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı.

Göstericiler, "ABD yönetiminin Gazze'de soykırım yapmayı sürdüren İsrail'e silah göndermeyi durdurması" yönünde sloganlar attı.

Filistin halkına yönelik saldırıları kınamak ve dayanışma mesajı vermek amacıyla gösteriye katılan sanatçılar da şarkılarında İsrail'in Filistin işgaline karşı çıkarken halkın özgürlük mücadelesine desteklerini ifade etti.

Gösteride konuşan İrlandalı rapçiler, "Filistin halkının yanında duruyoruz" diyerek, adalet ve özgürlük çağrısında bulundu. Meydanda toplanan kalabalık da sanatçıların bu çağrısına desteklerini yineledi.

İrlanda Filistin Dayanışma Derneği Medya Görevlisi Brian Ó Éigeartaigh, AA muhabirine, "Gazze Şeridi'ndeki soykırımda ABD'nin suç ortaklığına ilişkin" farkındalık yaratmak istediklerini belirterek, İrlanda'nın her zaman Filistin'in yanında duracağını net şekilde ifade etmek istediklerini söyledi.

Ó Éigeartaigh, "İrlandalıların yüzde 79'u İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım işlediğine ve yüzde 71'i İsrail'in Filistinlilere karşı apartheid rejimi uyguladığına inanıyor. İnsanların yüzde 62'si, AB'nin İsrail devletine ticari yaptırımlar uygulaması gerektiğine inanıyor. Bu yüzden Amerikalı ziyaretçilerimize diyoruz ki eğer İrlanda mirasınızla bağ kurmak, anti-sömürge mücadelesinin tarihini sahiplenmek istiyorsanız Filistin'in yanında durmalı ve BDS (Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi, Yaptırımlar) hareketine destek vermelisiniz." şeklinde konuştu.

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