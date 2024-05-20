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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İrlanda'da Dublin College Üniversitesi öğrencilerinin Filistin'e destek gösterileri sürüyor

İrlanda'da Dublin College Üniversitesi (UCD) öğrencilerinin Filistin'e destek gösterileri devam ediyor.

Ekip  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
İrlanda'da Dublin College Üniversitesi öğrencilerinin Filistin'e destek gösterileri sürüyor

Dublin

UCD kampüsünde Filistin'e destek için kurulan kampın 10. gününde öğrenciler, üniversite yönetiminin İsrail ile olan tüm ilişkilerini kesmesi talebini yineledi.

Gösteriye katılan öğrenciler, kampüsün duvarlarına "Özgür Filistin", "Bizim 1916'mız, onların intifadası" ve UCD Başkanı Orla Feely'i eleştiren yazılar yazdı.

Gösteriye katılan Avrupa Parlamentosu (AP) Sol Grup üyesi Clare Daly ve UCD öğrencisi Ciara Dempsey, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

ABD ve Hollanda'da öğrencilerin şiddete maruz kaldığını hatırlatan Daly, gösterilere katılan tüm öğrencilerin insanlık bayrağını dalgalandırdığını, Filistin için adalet ve özgürlük adına yaptıkları fedakarlıklardan dolayı herkesin onları desteklediğini ve gurur duyduğunu dile getirdi.

Daly, "Öğrencilerin tüm Avrupa'daki gündem değişikliğini zorlayan küresel bir hareketin parçası olduklarını fark etmeleri çok önemli. Bu yüzden yaptıklarıyla gurur duymaları çok önemli." dedi.

"İşgali kabul etmeyeceğiz ve Filistin özgür olmalı"

Filistin'e destek gösterilerinin önemine dikkati çeken UCD öğrencisi Dempsey, "Gazze'deki soykırımı reddeden" üniversitenin önereceği her şeyin "boş olacağını" belirtti.

Dempsey, "İşgali kabul etmeyeceğiz ve Filistin özgür olmalı. Filistin her zaman özgür olmalıydı ve bu gerçekleşene kadar hiçbir yere gitmiyoruz. Ayrıca burada kamp yapan öğrencilerin olmasının da gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum, ancak aynı zamanda bu destek personel için de önemli ve bu sadece bir öğrenci hareketi değil, bu üniversite çapında bir hareket, yani öğrenciler, personeller ve benim gibi hem öğrenci hem personel olanlar için de çok önemli." diye konuştu.

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