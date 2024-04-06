İrlanda'da başbakan olmaya hazırlanan Harris: (Netanyahu'ya) Eylemlerinizden iğreniyoruz
İrlanda'da gelecek hafta başbakan seçilmesi beklenen iktidardaki Fine Gael partisinin lideri Simon Harris, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, "İrlandalılar bundan daha açık olamaz. Eylemlerinizden iğreniyoruz." dedi.
Londra
İlk kez Fine Gael lideri olarak partisinin yıllık konferansında (Ardfheis) konuşan Harris, iç ve dış politikaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
- İsrail'in 183 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 137'ye çıktı
- BM Koordinatörü Griffiths, Gazze'de yaşananları "insanlığa ihanet" olarak tanımladı
- Project HOPE direktörü Fuller: İnsani yardım çalışanlarının güvenliğini garantilemenin tek yolu ateşkes
- Gazzeli hattat, yıkılan evlerin enkazına öldürülen Filistinlilerin isimlerini yazıyor
- İsrail'in saldırılarından kaçanların sığındığı Refah'taki çöp yığınları Filistinlilerin sağlığını tehdit ediyor
- Gazzeliler Kadir Gece'sini sokaklarda ve yıkılan camilerin enkazında idrak etti
- Fransa Dışişleri Bakanlığı yakınında göstericiler Gazze için açlık grevi başlattı
- Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderme çalışmaları devam ediyor
İrlanda'ya düzensiz göçe ilişkin açıklama yapan Harris, "Göç, İrlanda ve İrlandalılar için yeni bir gerçeklik. Biz göç veren bir ülkeydik ve ülkemizi birçok yönüyle bu durum şekillendirdi. Şimdi, daha iyi bir hayat arayanlar ülkemize geliyor." diye konuştu.
Göçün yönetilmesi için daha iyi bir sistem kurulması gerektiğine işaret eden Harris, daha iyi bir sistem için Avrupa Birliği'yle işbirliğinin önemine vurgu yaptı.
İrlanda'da kalamayacak düzensiz göçmenlerin daha hızlı sınır dışı edilmesi için çalışacaklarını söyleyen Harris, Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da değindi.
Harris, ülkesinin Ukrayna'yla dayanışma içinde olduğunu söyleyerek, "Savaştan kaçan aileleri ülkemize kabul etmek bizim için de önemli bir sınama oldu. Ancak doğru olan buydu." ifadelerini kullandı.
"İrlanda, Filistin devletini tanımaya hazırdır"
Gazze'deki insani krizin dünyanın gözleri önünde kötüleştiğini söyleyen Harris, 7 Ekim'de yaşananları kınadıklarını belirterek, tüm esirlerin serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi.
Harris, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İsrail hükümetinin eylemlerine karşı da sessiz kalamayız ve kalmayacağız. Çünkü hedefleri, intikamla, bombardımanla, sakat bırakmakla ve çocukların ölümüyle yer değişmiş durumda. Kıtlığa hiçbir İrlandalı dayanamaz ve kasıtlı kıtlığı destekleyen herkes insanlığını kaybetmiştir. Başbakan Netanyahu, size bu akşam şunu söylemeliyim; İrlandalılar bundan daha açık olamaz. Eylemlerinizden iğreniyoruz. Hemen ateşkes olmalı ve yardımların güvenli şekilde akışı sağlanmalı."
Harris, iki devletli çözümden yana olduklarını da belirterek, "Bu akşam Galway'den şunu tekrarlıyorum. İrlanda, Filistin devletini tanımaya hazırdır." diye konuştu.
Geçen ay Başbakan Leo Varadkar'ın hükümet ve partideki görevinden istifa etmesi üzerine 24 Mart'ta Fine Gael lideri seçilen Harris'in gelecek hafta İrlanda parlamentosunun alt kanadında (Dail) yapılacak oylamanın ardından ülkenin en genç başbakanı olarak seçilmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.