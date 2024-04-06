Dolar
32.04
Euro
34.71
Altın
2,329.55
ETH/USDT
3,359.00
BTC/USDT
68,490.00
BIST 100
9,618.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İrlanda'da başbakan olmaya hazırlanan Harris: (Netanyahu'ya) Eylemlerinizden iğreniyoruz

İrlanda'da gelecek hafta başbakan seçilmesi beklenen iktidardaki Fine Gael partisinin lideri Simon Harris, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, "İrlandalılar bundan daha açık olamaz. Eylemlerinizden iğreniyoruz." dedi.

Behlül Çetinkaya  | 06.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
İrlanda'da başbakan olmaya hazırlanan Harris: (Netanyahu'ya) Eylemlerinizden iğreniyoruz

Londra

İlk kez Fine Gael lideri olarak partisinin yıllık konferansında (Ardfheis) konuşan Harris, iç ve dış politikaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İrlanda'ya düzensiz göçe ilişkin açıklama yapan Harris, "Göç, İrlanda ve İrlandalılar için yeni bir gerçeklik. Biz göç veren bir ülkeydik ve ülkemizi birçok yönüyle bu durum şekillendirdi. Şimdi, daha iyi bir hayat arayanlar ülkemize geliyor." diye konuştu.

Göçün yönetilmesi için daha iyi bir sistem kurulması gerektiğine işaret eden Harris, daha iyi bir sistem için Avrupa Birliği'yle işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

İrlanda'da kalamayacak düzensiz göçmenlerin daha hızlı sınır dışı edilmesi için çalışacaklarını söyleyen Harris, Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da değindi.

Harris, ülkesinin Ukrayna'yla dayanışma içinde olduğunu söyleyerek, "Savaştan kaçan aileleri ülkemize kabul etmek bizim için de önemli bir sınama oldu. Ancak doğru olan buydu." ifadelerini kullandı.

"İrlanda, Filistin devletini tanımaya hazırdır"

Gazze'deki insani krizin dünyanın gözleri önünde kötüleştiğini söyleyen Harris, 7 Ekim'de yaşananları kınadıklarını belirterek, tüm esirlerin serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi.

Harris, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İsrail hükümetinin eylemlerine karşı da sessiz kalamayız ve kalmayacağız. Çünkü hedefleri, intikamla, bombardımanla, sakat bırakmakla ve çocukların ölümüyle yer değişmiş durumda. Kıtlığa hiçbir İrlandalı dayanamaz ve kasıtlı kıtlığı destekleyen herkes insanlığını kaybetmiştir. Başbakan Netanyahu, size bu akşam şunu söylemeliyim; İrlandalılar bundan daha açık olamaz. Eylemlerinizden iğreniyoruz. Hemen ateşkes olmalı ve yardımların güvenli şekilde akışı sağlanmalı."

Harris, iki devletli çözümden yana olduklarını da belirterek, "Bu akşam Galway'den şunu tekrarlıyorum. İrlanda, Filistin devletini tanımaya hazırdır." diye konuştu.

Geçen ay Başbakan Leo Varadkar'ın hükümet ve partideki görevinden istifa etmesi üzerine 24 Mart'ta Fine Gael lideri seçilen Harris'in gelecek hafta İrlanda parlamentosunun alt kanadında (Dail) yapılacak oylamanın ardından ülkenin en genç başbakanı olarak seçilmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM'den İstanbul'da İsrail'i protesto sonrası çıkan olaylara ilişkin açıklama
Türk Kızılay, Gazze için bir insani yardım gemisi daha gönderecek
Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilatın ilk gününde de yangın tehlikesi atlatılmış
3 ilçede seçimlerin yenilenmesine karar verildi
Kütahya'da oylar yeniden sayılıyor

Benzer haberler

İrlanda'da başbakan olmaya hazırlanan Harris: (Netanyahu'ya) Eylemlerinizden iğreniyoruz

İrlanda'da başbakan olmaya hazırlanan Harris: (Netanyahu'ya) Eylemlerinizden iğreniyoruz

Ramazan, İrlanda'daki Müslümanları iftar programlarında bir araya getiriyor

İrlanda, UAD'de İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahil olmaya hazırlanıyor

İrlanda: İsrail'in UNRWA yardımlarının Gazze'nin kuzeyine girişini engellemesi kabul edilemez

İrlanda: İsrail'in UNRWA yardımlarının Gazze'nin kuzeyine girişini engellemesi kabul edilemez
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet